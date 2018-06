Jucatorii Iranului, nevoiti sa isi cumpere ghete sau sa le imprumute de la prieteni inainte de meciul cu Maroc

Nationala Iranului a fost abandonata de sponsorul tehnic Nike cu cateva zile inainte de Cupa Mondiala.

Decizia producatorului american de a rupe contractul a venit ca urmare a unei decizii politice. Mai multe tari, in frunte cu SUA, au anuntat sanctiuni economice improtriva Iranului, iar marile companii si-au retras afacerile din Iran.

Nationala Iranului are echipamente Adidas, dar majoritatea jucatorilor se incalta cu Nike.

Pentru ca n-au mai primit ghete de la producatorul american, iranienii au fost nevoiti sa isi cumpere singuri, sau chiar sa imprumute de la prieteni, scrie Daily Mail.

Nu toti joaca cu Nike - in nationala Iranului sunt si jucatori care au primit ghete de la sponsorul tehnic principal, Adidas.

Nike says it won’t supply Iran's football team with shoes for the World Cup because of U.S. sanctions. Iranian players wore Nike shoes at the 2014 World Cup, when Iran was also under heavy U.S. sanctions. pic.twitter.com/9F2thSmSQx