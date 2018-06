Echipa din Liga I care a dat afara 9 jucatori astazi! 3 transferuri anuntate in locul celor plecati

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a anuntat, vineri, ca a renuntat la serviciile a noua jucatori, legitimand trei, in timp ce cu alti patru se afla in tratative avansate.

Fata de lotul din sezonul precedent, gruparea din Covasna a renuntat la jucatorii Albert Dalmau, Benjamin Kuku, Filipe Oliveira, Alejandro Gorrin, Nick Ross, Milovan Petrovikj, Sebastian Ghinga, Constantin Dima si Marko Jovanovski.

La reunirea echipei pentru inceperea pregatirilor pentru urmatorul sezon s-au aflat si trei jucatori recent transferati: Stefan Velev, Stephan Draghici si Gabriel Dodoi.

"Clubul nostru a ajuns la acorduri cu trei fotbalisti care vor evolua la Sepsi OSK in noul sezon. Este vorba de internationalul bulgar Stefan Velev, mijlocasul in varsta de 29 de ani a venit la Sfantu Gheorghe de la Slavia Sofia. Au mai sosit sub forma de imprumut de la Juventus Bucuresti si CFR Cluj doi jucatori tineri: mijlocasul Stephan Draghici si atacantul Gabriel Dodoi, cei doi fiind eligibili pentru postul U21", se arata intr-un comunicat al clubului.

Conducerea clubului Sepsi OSK negociaza de asemenea transferul altor patru fotbalisti: mijlocasul Gabriel Vasvari (ultima oara la ACS Poli Timisoara), fundasul Florin stefan (Juventus Bucuresti), fundasul croat Igor Jovanovic (FC Lahti) si portarul croat Ivan Covic (Apollon Smyrnis).

Au ramas in lot din sezonul trecut Niczuly Roland, Fejer Bela, Ibrahima Tandia, Jure Obsivac, Daisuke Sato, Ionut Ursu, Marko Simonovski, Hadnagy Attila, Yasin Hamed, Ousmane Viera si Veress Zsombor. De asemenea, oficialii clubului Sepsi negociaza cu Fulop Istvan prelungirea contractului scadent in aceasta vara.