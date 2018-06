ASTA E CUPA MONDIALA! Englezii au ajuns Rusia! Atmosfera FABULOASA in asteptarea partidei cu Tunisia. VIDEO

Anglia e una din cele mai sustinute echipe de la Cupa Mondiala 2018!

Cupa Mondiala 2018. PROGRAMUL COMPLET al turneului din Rusia

Zeci de mii de englezi au ajuns in Rusia pentru a-si sustine echipa nationala la Cupa Mondiala.



Englezii s-au acomodat rapid la atmosfera din Rusia. Ba chiar au dat tonul, asa cum o fac de obicei. Cu berea in mana si cu muzica in boxe, englezii au cantat si au dansat in asteptarea partidei cu Tunisia de luni, ora 21:00. Partida din grupa G se joaca la Volgograd, pe Volgograd Arena.

Din grupa G mai fac parte Belgia si Panama.