Rapid Viena - Craiova, de la 22:00 în Conference League | Echipe probabile + Cote pariuri. Analiza lui Dan Chilom

Conference League | Rapid Viena - Universitatea Craiova, de la 22:00.

După ce duminică a remizat în Superligă cu Rapid București, scor 2-2, Craiova merge la Viena pentru a da piept, în Conference League, tot cu Rapid. SK Rapid Viena. 

Rapid Viena - Universitatea Craiova |

Austriecii sunt pe poziția 37 în ECL, după două partide, zero puncte, și cu un golaveraj negativ, 1:7 ! Au pierdut acasă împotriva Fiorentinei (0-3), și la Lech, în Polonia, scor (1-4). 

În campionatul Austriei vin după două victorii consecutive, sunt pe poziția secundă, la un punct în spatele lui Salzburg. 

Craiova nu stă nici ea grozav. Trupa lui Radoi are un punct în ECL, după remiza de pe “Ion Oblemenco”, 1-1 contra lui Noah din Armenia. Oltenii au pierdut în prima etapă, 0-2 în Polonia contra lui Rakow. 

Golaveraj 1:3.

Austriecii de la SK Rapid Viena au o cotă de piață de 51 milioane de euro. 

Rapid Viena - Universitatea Craiova | Echipe probabile

• Rapid Viena (4-4-2): Gartler – Demir, Ahoussou, Raux Yao, Horn – Bolla, Amane, Seidl, Antiste – Kara, Wurmbrand.

• U Craiova (3-5-2): Isenko – Rus, Screciu, Romanchuk – Mora, Teles, Mekvabishvili, Cicaldau, Bancu – Baiaram, Nsimba.

Mirel Rădoi are tot lotul la dispoziție pentru partida de diseară de la Viena. Singurul absent este Mihnea Rădulescu, operat la genunchi. 

Casele de pariuri oferă o cotă destul de mare Rapidului la victorie: 1.80

Craiova are 4.90 pentru un eventual succes. 

Egalul este cotat cu 3.50

Ambele echipe marchează - 1.78

Partida se va juca pe Alianz Stadium din Viena, arenă cu 28.000 de locuri. 

Martin Matoša din Slovenia va conduce la centru meciul, arbitru care acordă în medie, 4,19 cartonașe galbene pe meci, și 0,20 roșii. 

Sugestia Sport.ro: Ambele marchează

