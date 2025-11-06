Rapid Viena - Craiova, de la 22:00 în Conference League | Echipe probabile + Cote pariuri. Analiza lui Dan Chilom

de Dan Chilom

După ce duminică a remizat în Superligă cu Rapid București, scor 2-2, Craiova merge la Viena pentru a da piept, în Conference League, tot cu Rapid. SK Rapid Viena.

Rapid Viena - Universitatea Craiova |



Austriecii sunt pe poziția 37 în ECL, după două partide, zero puncte, și cu un golaveraj negativ, 1:7 ! Au pierdut acasă împotriva Fiorentinei (0-3), și la Lech, în Polonia, scor (1-4).

În campionatul Austriei vin după două victorii consecutive, sunt pe poziția secundă, la un punct în spatele lui Salzburg.

Craiova nu stă nici ea grozav. Trupa lui Radoi are un punct în ECL, după remiza de pe “Ion Oblemenco”, 1-1 contra lui Noah din Armenia. Oltenii au pierdut în prima etapă, 0-2 în Polonia contra lui Rakow.

Golaveraj 1:3.



Austriecii de la SK Rapid Viena au o cotă de piață de 51 milioane de euro.

