Apărătorul de la Rakow a fost integralist în etapa a patra din faza principală din Conference League. La final, Racovițan a primit a doua cea mai mare notă de pe teren.



Bogdan Racovițan a impresionat în duelul Rakow - Rapid Viena



Analiștii de la Sofa Score i-au acordat lui Bogdan Racovițan nota 8, în urma prestației din acest duel. Cei de la Flashscore au fost și mai darnici, i-au oferit nota 8,1.



Doar atacantul Lamine Diaby-Fadiga (24 de ani) s-a descurcat mai bine decât Bogdan Racovițan. Vârful a semnat un hat-trick în poarta celor de la Rapid Viena.



Lamine Diaby-Fadiga a punctat în minutele 40, 51 și 53. Pentru polonezi a mai înscris Jonatan Braut Brunes, în minutul 27, în timp ce golul austriecilor a fost reușit de Janis Antiste, în minutul 75.



Bogdan Racovițan și-a trecut în cont trei recuperări și 11 dueluri câștigate, din 12 posibile. De asemenea, el a avut o precizie de 88% a paselor reușite.

Racovițan s-a revanșat astfel în fața suporterilor polonezi. În meciul precedent, românul a comis două gafe uriașe și a primit cea mai mică notă de pe teren, în duelul dintre Rakow și Piast.



Aproape de calificare



În urma acestui succes, Rakow este foarte aproape de calificarea în fazele eliminatorii din Conference League. Echipa lui Bogdan Racovițan a ajuns la 8 puncte, după patru etape.



Și Universitatea Craiova visează să ajungă în faza următoare. Oltenii au câștigat și duelul cu Mainz, scor 1-0, iar acum se află în zona de play-off.



Rapid Viena a rămas singura echipă din Conference League fără punct obținut în primele patru etape.

