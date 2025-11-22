VIDEO Racovițan, ce faci!? „Tricolorul”, două gafe uriașe în Polonia

Bogdan Racovițan traversează o perioadă neagră.

Criticat după prestația modestă din Bosnia – România 3-1, fundașul de 25 de ani a greșit decisiv și la revenirea la echipa de club.

Titular pentru Rakow în duelul cu Piast, pierdut cu 1-3, Racovițan a comis două erori mari, care au cântărit greu în economia partidei.

Primul moment negru a venit în minutul 31, când, deposedat în jumătatea adversă, „tricolorul” a încercat să recupereze faza, însă a fost depășit în careu, iar Piast a deschis scorul. La 0-2, fundașul român a blocat un șut prin alunecare, dar balonul i-a ricoșat în braț. Arbitrul a dictat penalty, iar oaspeții au făcut imediat 3-0.

Racovițan a primit nota 5,6 pe FlashScore, cea mai slabă dintre toți jucătorii de câmp. Rakow rămâne pe locul 4 în campionatul Poloniei, în timp ce Piast, ultima clasată înaintea etapei, a urcat o poziție.

Prestația slabă a lui Racovițan apare la scurt timp după ce Mircea Lucescu l-a criticat public la națională: „A jucat foarte slab, este vinovat. Aici distanțele sunt mai mari. S-a pierdut puțin. La gol trebuia să ia om la om, să nu-i dea spațiu”, spunea selecționerul după eșecul din Bosnia.

