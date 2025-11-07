Rakow Czestochowa, care a învins-o pe Universitatea Craiova cu 2-0 în runda inaugurală din Europa League, a remizat în etapa a treia cu Sparta Praga, 0-0 în deplasare. VIDEO AICI

De altfel, craiovenii lui Mirel Rădoi vor juca pe 11 decembrie, acasă, cu echipa cehă, în penultima etapă din competiție.

Prestație apreciată pentru tricolor în 0-0 cu Sparta Praga



Revenind la Rakow, fundaşul central Bogdan Racoviţan a fost integralist la echipa poloneză şi a primit un cartonaş galben în minutul 31.

Pentru pretația sa, internaționalul român a primit nota 7.1 de la Sofascore, peste media 6.81 a echipei.

La Sparta Praga a jucat titular kosovarul Albion Rrahmani, fostul atacant al lui Rapid, care însă a ieșit accidentat în minutul 25.

Astfel, Rakow își menține invincibilitatea în actuala ediție de Conference League, în care a acumulat cinci puncte după primele trei meciuri disputate.

Clasamentul din Conference League

