Când își află FCSB adversarele din faza principală Europa League

Roș-albaștrii au câștigat returul cu Aberdeen cu scorul de 3-0. Meciul a fost transmis live pe PRO TV și VOYO.

Când e tragerea la sorți pentru faza principală Europa League

Darius Olaru a reușit o dublă în meciul de pe Arena Națională (minutele 45+1 și 59), iar pe lista marcatorilor apare și numele lui Adrian Șut (minutul 52).

Astfel, FCSB va avea șansa să repete performanța din sezonul trecut, când roș-albaștrii au ajuns până în optimile competiției.

Campioana României își va afla adversarele din faza principală Europa League vineri, la ora 14:00, atunci când are loc tragerea la sorți.