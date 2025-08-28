Când își află FCSB adversarele din faza principală Europa League

Când își află FCSB adversarele din faza principală Europa League
FCSB s-a calificat în faza principală Europa League.

Roș-albaștrii au câștigat returul cu Aberdeen cu scorul de 3-0. Meciul a fost transmis live pe PRO TV și VOYO.

Când e tragerea la sorți pentru faza principală Europa League

Darius Olaru a reușit o dublă în meciul de pe Arena Națională (minutele 45+1 și 59), iar pe lista marcatorilor apare și numele lui Adrian Șut (minutul 52).

Astfel, FCSB va avea șansa să repete performanța din sezonul trecut, când roș-albaștrii au ajuns până în optimile competiției.

Campioana României își va afla adversarele din faza principală Europa League vineri, la ora 14:00, atunci când are loc tragerea la sorți.

  • FCSB se va afla în urna a treia la tragerea la sorți.

Programul meciurilor va fi stabilit, duminică, pe 31 august, a anunțat UEFA.

VIDEO Rezumat FCSB – Aberdeen 3-0

