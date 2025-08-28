FOTO Dramatism la cote înalte pentru Edi Iordănescu! Legia s-a calificat miraculos în Conference League

Dramatism la cote &icirc;nalte pentru Edi Iordănescu! Legia s-a calificat miraculos &icirc;n Conference League Conference League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Legia Varșovia, echipa antrenată de Edi Iordănescu, a trăit periculos meciul retur cu Hibernian din play-off-ul Conference League, încheiat la egalitate, scor 3-3.

TAGS:
edi iordanescuLegia Varsovia
Din articol

După 2-1 în tur, polonezii au deschis repede scorul prin armeanul Vahan Bichakhchyan și părea că nu va avea probleme în privința calificării.

Edi Iordănescu, dramă în play-off-ul Conference League

Hibernian a răsturnat rezultatul în repriza secundă, reușind să marcheze de trei ori în 11 minute, iar scoțienii au avut calificarea în mână până în prelungirile partidei.

Legia a înscris pentru 2-3 în minutul 90+3, prin columbianul Juergen Elitim, și a împins meciul spre prelungiri, unde a înscris pentru 3-3 și a pus la adăpost calificarea.

Mileta Rajovic a fost cel care a stabilit scorul final cu reușita sa din minutul 98. Legia a avut emoții pe final, după ce Jan Ziolkowski a fost eliminat pentru al doilea cartonaș galben.

Astfel, Edi Iordănescu și-a îndeplinit primul obiectiv al sezonului la Legia Varșovia, calificarea în faza principală din Conference League, acolo unde va fi prezentă și Universitatea Craiova.

Legia, pe locul opt în campionat

Legia Varșovia este pe locul opt în Ekstraklasa, dar are două meciuri în minus față de majoritatea echipelor din campionat. 

În următoarea etapă, echipa lui Edi Iordănescu se va deplasa pe terenul celor de la Cracovia, una dintre echipele cu pretenții din campionatul Poloniei.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic &icirc;n București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva
ARTICOLE PE SUBIECT
Nemulțumirea scoțienilor după FCSB - Aberdeen 3-0: Asta spune regulamentul UEFA
Nemulțumirea scoțienilor după FCSB - Aberdeen 3-0: "Asta spune regulamentul UEFA"
ULTIMELE STIRI
Concluziile trase de Andrea Mandorlini, după ce a debutat cu o victorie &icirc;n noul mandat la CFR Cluj
Concluziile trase de Andrea Mandorlini, după ce a debutat cu o victorie în noul mandat la CFR Cluj
Gigi Becali, după ce a umplut conturile clubului: Asta e zi de 22 de milioane de euro! Vorbim altceva acum
Gigi Becali, după ce a umplut conturile clubului: "Asta e zi de 22 de milioane de euro! Vorbim altceva acum"
Nemulțumirea scoțienilor după FCSB - Aberdeen 3-0: Asta spune regulamentul UEFA
Nemulțumirea scoțienilor după FCSB - Aberdeen 3-0: "Asta spune regulamentul UEFA"
C&acirc;nd &icirc;și află FCSB adversarele din faza principală Europa League
Când își află FCSB adversarele din faza principală Europa League
Darius Olaru a reușit &rdquo;dubla&rdquo; cu Aberdeen, dar recunoaște după calificarea &icirc;n Europa League: &rdquo;Doar la asta &icirc;mi e g&acirc;ndul!&rdquo;
Darius Olaru a reușit ”dubla” cu Aberdeen, dar recunoaște după calificarea în Europa League: ”Doar la asta îmi e gândul!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Schimbare de planuri pentru Ianis Hagi! Nu mai merge &icirc;n Turcia și e gata să semneze

Schimbare de planuri pentru Ianis Hagi! Nu mai merge în Turcia și e gata să semneze

Gigi Becali anunță ultimul jucător pe care-l vrea la FCSB: &rdquo;Dacă &icirc;l dă, &icirc;l iau&rdquo;

Gigi Becali anunță ultimul jucător pe care-l vrea la FCSB: ”Dacă îl dă, îl iau”

FCSB - Aberdeen 3-0. Campioana Rom&acirc;niei se califică din nou &icirc;n Europa League

FCSB - Aberdeen 3-0. Campioana României se califică din nou în Europa League

Dueluri tari &icirc;n faza principală Champions League! Adversare de top pentru Cristi Chivu

Dueluri tari în faza principală Champions League! Adversare de top pentru Cristi Chivu

Un nou patron &icirc;n Superliga Rom&acirc;niei: &rdquo;El e acum numărul 1&rdquo;

Un nou patron în Superliga României: ”El e acum numărul 1”

CITESTE SI
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic &icirc;n București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva

stirileprotv Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva

&bdquo;C&acirc;t s-a &icirc;ngrășat!&rdquo;. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut &icirc;n costum de baie

protv „Cât s-a îngrășat!”. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut în costum de baie

&bdquo;De frica&rdquo; CCR, guvernul Bolojan a &bdquo;spart&rdquo; Pachetul 2 &icirc;n șase &bdquo;pachețele&rdquo;. Lista măsurilor asumate oficial

stirileprotv „De frica” CCR, guvernul Bolojan a „spart” Pachetul 2 în șase „pachețele”. Lista măsurilor asumate oficial

Ministerul Educației anunță o schimbare &icirc;n școli, cu două săptăm&acirc;ni &icirc;nainte de &icirc;nceperea noului an. Se reorganizează clasele

stirileprotv Ministerul Educației anunță o schimbare în școli, cu două săptămâni înainte de începerea noului an. Se reorganizează clasele

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!