După 2-1 în tur, polonezii au deschis repede scorul prin armeanul Vahan Bichakhchyan și părea că nu va avea probleme în privința calificării.



Edi Iordănescu, dramă în play-off-ul Conference League



Hibernian a răsturnat rezultatul în repriza secundă, reușind să marcheze de trei ori în 11 minute, iar scoțienii au avut calificarea în mână până în prelungirile partidei.



Legia a înscris pentru 2-3 în minutul 90+3, prin columbianul Juergen Elitim, și a împins meciul spre prelungiri, unde a înscris pentru 3-3 și a pus la adăpost calificarea.



Mileta Rajovic a fost cel care a stabilit scorul final cu reușita sa din minutul 98. Legia a avut emoții pe final, după ce Jan Ziolkowski a fost eliminat pentru al doilea cartonaș galben.

