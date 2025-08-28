Patronul a venit la stadion și a făcut un spectacol total la final, euforic după ce a calculat un câștig total de peste 20 de milioane de euro.



Victoria categorică a campioanei României i-a adus lui Gigi Becali nu doar satisfacția sportivă, ci și o bucurie financiară imensă. Pe lângă bonusul consistent pentru calificarea în grupele Europa League, omul de afaceri a primit și o veste excelentă de la TAS, unde a avut câștig de cauză în litigiul privind transferul lui Florinel Coman.



"Am luat 6,4 milioane și la TAS!"



Imediat după meci, Becali și-a făcut apariția și a anunțat suma uriașă care i-a intrat în conturi. "Am simțit. Lăsați-ne să ne pregătim de Europa League!", a început patronul FCSB.



"Asta e zi de 20 de milioane de euro. Șase pe Coman plus 16 pe care sigur îi iau. 22-23 de milioane anul ăsta. Am luat și la TAS 6,4 milioane. Înțelegi? Atunci am zis să vin la stadion. La ora asta vorbim altceva? Am câștigat 22 de milioane la ora asta, nu mă mai interesează să vorbesc de campionat", a mai zis Becali, vizibil euforic.



Pe Arena Națională, FCSB nu le-a dat nicio șansă scoțienilor, deși emoțiile au existat în tur, când s-a terminat 2-2. Darius Olaru a deschis scorul din penalty în prelungirile primei reprize (45+1'), după un henț în careu al lui Jensen, care a fost și eliminat. Adrian Șut a majorat avantajul cu un șut superb de la distanță (52'), iar același Olaru a închis tabela cu o nouă reușită în minutul 59, asigurând o calificare fără emoții.

