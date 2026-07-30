Adversara Craiovei din turul trei preliminar al Europa League va fi KuPS Kuopio, formație învinsă la rândul ei în dubla manșă cu Sabah Baku, scor 0-3 la general. Cele două manșe dintre Universitatea Craiova și KuPS Kuopio sunt programate să se dispute pe 6 și 13 august.

Finlandezii au mai jucat cu Gaz Metan Mediaș și CFR Cluj

"Galben-negrii" au mai întâlnit doar de două ori echipe românești în cupele europene, deși prima lor participare a avut loc în sezonul 1959-1960. Primul adversar din România a fost Gaz Metan Mediaș, pe care l-a întâlnit în turul al doilea preliminar al Europa League, în stagiunea 2011-2012. Finlandezii s-au impus pe teren propriu, scor 1-0 (Ilja Venalainen 16), dar medieșenii au câștigat returul cu scor de calificare, 2-0 (Ciprian Petre 36, Ovidiu Hoban 53).

A doua întâlnire dintre KuPS și o echipă din România a avut loc în sezonul 2020-2021, când a dat piept cu CFR Cluj în play-off-ul Europa League. Clujenii s-au impus cu 3-1 (Mario Rondon 5 și 56, Debeljuh 42 / Aniekpeno Udo 90+1), pentru a juca apoi într-o grupă cu AS Roma, Young Boys și ȚSKA Sofia.

KuPS are în palmares 8 titluri de campioană națională, mai terminând de alte 16 ori pe podium, și 5 cupe ale Finlandei, iar în cel mai bun rezultat în cupele europene a fost participarea în faza ligii din Conference League, în sezonul trecut (locul 21), și participarea în play-off-ul de calificare în optimile de finală (0-2 și 0-1 cu Lech Poznan).

Baiaram valorează aproape cât întreg lotul echipei adverse

Deși finlandezii se află pe primul loc în campionatul intern, după disputarea a 17 etape, și au o serie de cinci victorii consecutive, diferența de valoare față de formația din Bănie este considerabilă. Potrivit site-urilor de specialitate, lotul Universității Craiova este estimat la aproximativ 38 de milioane de euro, în timp ce jucătorii echipei adverse sunt cotați la doar șase milioane de euro în total.

Ștefan Baiaram este cel mai bine cotat fotbalist al oltenilor, valorând cinci milioane de euro, o sumă aproape egală cu valoarea întregului lot finlandez. De partea cealaltă, cel mai valoros jucător de la KuPS este mijlocașul central Tommi Jyry, transferat recent de la Petrolul Ploiești, cu o valoare de piață estimată la 700.000 de euro.