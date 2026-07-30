Levski a început meciul ”în forță” și a condus cu 2-0 prin două goluri marcate în minutele 13 și 16. Oltenii au început să spere abia spre finalul primei reprize, când Nicușor Bancu a redus din diferență.

Cu un ”start lansat” de repriză secundă, campioana României a egalat prin Adrian Rus, care a înscris cu o execuție superbă din lovitură liberă. Universitatea a alergat și după golul de 3-2, care să trimită meciul în prelungiri, dar fără succes.

Adrian Rus (30 de ani), jucător aflat ”pe val” la Universitatea Craiova, cu evoluții lăudate de numele importante din fotbalul românesc, a tras primele concluzii la finalul partidei cu Levski și se gândește deja la următorul meci, pe care oltenii îl vor disputa în campionat împotriva celor de la Petrolul Ploiești.

Adrian Rus: ”Nu am fost destul de focusați”

”E o seară tristă din păcate, nu am reușit să ne calificăm mai departe, însă trebuie să mergem mai departe. E trist când pierzi din trei faze fixe să zic așa. Două cornere și lovitură liberă.

E trist când primești trei goluri așa, dar trebuie să fim pozitivi. Drumul nostru continuă. Și la meciul cu Dinamo la fel, fază fixă, în tur cu Levski la fel. Probabil că asta ne-a cerut antrenorul, să fim mai focusați la aceste faze. Nu am fost destul de focusați.

Am încercat să intrăm în joc la 2-2, iar după am riscat totul să facem 3-2, să mergem în prelungiri, dar nu am reușit și ne pare rău. Probabil nu am fost atenți. O să analizăm și sper ca la meciurile următoare să nu se mai întâmple. Am riscat și noi mai mult, au mai avut ocazii, dar asta a fost soarta meciului. Ne pare rău.

O să ne focusăm acum pe meciul următor, cel cu Petrolul, de acasă. Îi vom analiza pe cei de la KuPS, să fim pozitivi și să ridicăm capul și să mergem mai departe, pentru că Liga Campionilor s-a terminat pentru noi, dar avem șanse în Europa League”, a spus Rus, la flash-interviu.

Craiova își știe deja următoarea adversară din Europa League. Va juca în dublă manșă împotriva celor de la KuPS Kuopio. Formația din Finlanda tocmai a pierdut dubla manșă cu azerii de la Sabah. După un eșec cu 0-1 în tur, nordicii au cedat și pe teren propriu, scor 0-2, în meciul disputat marți.

Dacă va trece de finlandezi, campioana României își va asigura cel puțin prezența în faza principală din Conference League, acolo unde a fost și în sezonul precedent.

De partea cealaltă, Levski Sofia se califică în turul trei preliminar din Champions League, unde va juca împotriva celor de la Kairat Almaty, echipă care a trecut la penalty-uri de Omonia Nicosia.

Caseta meciului