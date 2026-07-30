Născut talent, murit speranță, înviat ca recordmen: fostul număr 17 ATP a lăsat OnlyFans și a obținut o mare victorie

Bernard Tomic impresiona lumea tenisului la sfârșitul anilor 2000, când reușea, la doar 16 ani și jumătate, calificarea în turul secund al Openului Australian.

Cu o victorie împotriva experimentatului italian, Potito Starace, Bernard Tomic devenea marea speranță a tenisului australian, cu jumătate de deceniu înainte ca Nick Kyrgios să debuteze în competiția de mare șlem de la antipozi.

La 33 de ani, Bernard Tomic, fost număr 17 ATP, se reapropie de potențialul său

Tenismen cu un talent imposibil de respins și cu patru titluri ATP în palmares, Bernard Tomic s-a evidențiat în ultimul deceniu mai degrabă pentru motive dezonorante.

A fost arestat în Miami pentru trecere interzisă, iar, ca șofer, a adunat trei amenzi în aceeași zi. Ani mai târziu, și-a pierdut permisul, iar în echipa de Cupa Davis a Australiei a fost acuzat că nu ar depune efortul dorit.

În timpul pandemiei, Bernard Tomic a lansat pe rețelele sociale mai multe imagini prin care atrăgea atenția la conținutul pentru adulți pe care îl publica pe OnlyFans, alături de Vanessa Sierra.