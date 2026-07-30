Născut talent, murit speranță, înviat ca recordmen: fostul număr 17 ATP a lăsat OnlyFans și a obținut o mare victorie

Născut talent, murit speranță, înviat ca recordmen: fostul număr 17 ATP a lăsat OnlyFans și a obținut o mare victorie Tenis
Alexandru Hațieganu
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Una dintre cele mai neașteptate povești din circuitul ATP, în 2026.

TAGS:
Bernard TomicTenis ATPKaren KhachanovLos Cabos
Din articol

Bernard Tomic impresiona lumea tenisului la sfârșitul anilor 2000, când reușea, la doar 16 ani și jumătate, calificarea în turul secund al Openului Australian.

Cu o victorie împotriva experimentatului italian, Potito Starace, Bernard Tomic devenea marea speranță a tenisului australian, cu jumătate de deceniu înainte ca Nick Kyrgios să debuteze în competiția de mare șlem de la antipozi.

La 33 de ani, Bernard Tomic, fost număr 17 ATP, se reapropie de potențialul său

Tenismen cu un talent imposibil de respins și cu patru titluri ATP în palmares, Bernard Tomic s-a evidențiat în ultimul deceniu mai degrabă pentru motive dezonorante.

A fost arestat în Miami pentru trecere interzisă, iar, ca șofer, a adunat trei amenzi în aceeași zi. Ani mai târziu, și-a pierdut permisul, iar în echipa de Cupa Davis a Australiei a fost acuzat că nu ar depune efortul dorit.

În timpul pandemiei, Bernard Tomic a lansat pe rețelele sociale mai multe imagini prin care atrăgea atenția la conținutul pentru adulți pe care îl publica pe OnlyFans, alături de Vanessa Sierra.

Bernard Tomic

  • Bernard tomic australia privire
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Bernard Tomic, bătut în stradă de doi indivizi: imaginile dure cu fostul număr 17 ATP
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Din bezna minții: Bernard Tomic, expulzat din tribune după ce l-a șicanat pe adversarul care l-a eliminat în același turneu
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A jucat la 16 ani în Openul Australiei și are 4 titluri ATP în palmares

Intrat în cărțile recordurilor tenisului pentru cea mai rapidă înfrângere suferită în circuitul ATP - 28 de minute, într-un 6-0, 6-1 suferit la Miami, în 2014, în fața finlandezului Jarkko Nieminen -, Bernard Tomic și-a luat revanșa, 12 ani mai târziu, semnând cea mai rapidă victorie a sezonului actual.

Pe hardul din Los Cabos, Mexic, Bernard Tomic l-a învins pe Alejandro Hernandez în doar 47 de minute, scor 6-1, 6-0.

Mai impresionant, Bernard Tomic și-a confirmat succesul printr-o calificare în sferturile de finală ale competiției din Mexic. L-a învins pe numărul 26 ATP, rusul Karen Khachanov, scor 6-2, 6-4, iar, pentu un loc în semifinale, va juca împotriva britanicului Cameron Norrie.

Fost număr 17 mondial, Bernard Tomic se apropie de revenirea în top 150 ATP, prag care părea imposibil de atins din nou de către controversatul jucător australian.

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