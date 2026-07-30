Fanii continuă revolta după finala CM 2026: petiții pentru retragerea premiului „Prințesa Asturiei” lui Messi

Potrivit jurnaliștilor de la COPE , platforma Change.org a găzduit zeci de solicitări care cer revizuirea deciziei de a-i acorda distincția căpitanului echipei naționale a Argentinei. Suporterii îl critică pe fotbalist pentru conduita sa din timpul turneului organizat de SUA, Mexic și Canada. Fanii au transmis în textele petițiilor că atitudinea starului argentinian a fost una „nesportivă și contrară valorilor respectului reciproc” .

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Tensiuni la festivitatea de premiere

Inițiatorii acțiunilor online amintesc comportamentul lui Lionel Messi din timpul finalei pierdute în fața Spaniei, scor 0-1 în prelungiri, dar și incidentele de la ceremonia de premiere. Utilizatorii au taxat reacțiile anumitor membri din delegația Argentinei în momentul în care ibericii au primit Cupa Mondială, precum și evenimentele tensionate de după încheierea meciului. Mai mult, o parte dintre suporteri cer ca FIFA să decidă rejucarea ultimului act al competiției.

Lionel Messi a devenit câștigătorul premiului „Prințesa Asturiei” la categoria sport pe 3 iunie. Forul decizional a motivat alegerea prin implicarea argentinianului în activități caritabile, modestia arătată de-a lungul timpului și spiritul de echipă. Gala oficială în care îi va fi înmânat trofeul este programată pentru luna octombrie 2026.