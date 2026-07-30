Mister în Suedia: o întreagă echipă de fotbal a dispărut fără urmă

Mister în Suedia: o întreagă echipă de fotbal a dispărut fără urmă Fotbal extern
SPORT.RO
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Dispăruți fără urmă.

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Gothia CupGoteborgetiopia
Din articol

Un grup de 20 de fotbaliști din Etiopia s-a făcut nevăzut în timpul turneului Gothia Cup din Göteborg. Forțele de ordine suspectează o tentativă de migrație ilegală.

Cei 20 de membri ai echipei, jucători cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani, au părăsit locul de cazare în ultima zi a competiției. Absența delegației africane a fost sesizată de angajații școlii în care sportivii și însoțitorii lor erau găzduiți pe durata meciurilor.

La ediția din acest an a Gothia Cup au fost prezente cluburi din 77 de state, Etiopia fiind reprezentată la start de patru formații.

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Anchetatorii exclud o infracțiune

Oamenii legii din statul scandinav au înlăturat din start ipoteza în care sportivii ar fi victimele unui act criminal. Potrivit publicației The Local, poliția a transmis că principala pistă luată în calcul este o dispariție voluntară a tinerilor, obiectivul acestora fiind migrația ilegală.

Deși au trecut zece zile de la terminarea competiției din orașul Göteborg, locația fotbaliștilor este în continuare necunoscută. Până în prezent, niciun membru al grupului nu a revenit în țara natală, notează sursa citată.

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