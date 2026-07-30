Mister în Suedia: o întreagă echipă de fotbal a dispărut fără urmă

Un grup de 20 de fotbaliști din Etiopia s-a făcut nevăzut în timpul turneului Gothia Cup din Göteborg. Forțele de ordine suspectează o tentativă de migrație ilegală.

Cei 20 de membri ai echipei, jucători cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani, au părăsit locul de cazare în ultima zi a competiției. Absența delegației africane a fost sesizată de angajații școlii în care sportivii și însoțitorii lor erau găzduiți pe durata meciurilor.

La ediția din acest an a Gothia Cup au fost prezente cluburi din 77 de state, Etiopia fiind reprezentată la start de patru formații.