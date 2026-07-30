Cu cine joacă Universitatea Craiova în Europa League: o diferență de 32 de milioane de euro

După eliminarea din preliminariile UEFA Champions League în fața celor de la Levski Sofia , cu scorul general de 2-3, echipa antrenată de Filipe Coelho a ajuns în a doua competiție europeană. În ultimul meci cu formația bulgară, încheiat 2-2, oltenii au primit două goluri în primele 16 minute, însă au reușit să restabilească egalitatea prin reușitele lui Bancu și Rus.

Patru jucătoare din România, în sferturile turneului WTA 125k de la Târgu Mureș

Decalaj financiar major față de KuPS Kuopio

Adversara din turul trei al Europa League va fi KuPS Kuopio, formație învinsă la rândul ei în dubla manșă cu Sabah Baku, scor 0-3 la general. Deși finlandezii se află pe primul loc în campionatul intern după 17 etape și au o serie de cinci victorii consecutive, diferența de valoare față de formația din Bănie este considerabilă.

Potrivit site-urilor de specialitate, lotul Universității Craiova este estimat la aproximativ 38 de milioane de euro, în timp ce jucătorii echipei adverse sunt cotați la doar șase milioane de euro în total.

Ștefan Baiaram este cel mai bine cotat fotbalist al oltenilor, valorând cinci milioane de euro, o sumă aproape egală cu valoarea întregului lot finlandez. De partea cealaltă, cel mai valoros jucător de la KuPS este mijlocașul central Tommi Jyry, estimat la 700.000 de euro.

Cele două manșe dintre Universitatea Craiova și KuPS Kuopio sunt programate să se dispute pe 6, respectiv 13 august.