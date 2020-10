CFR Cluj - Kups, LIVE TEXT, de la 18:30 | Un singur pas pana la grupele Europa League! Dan Petrescu si-a schimbat parerea despre adversar: "M-am inselat!" | Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna CFR Cluj - Kups Kuopio pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

CFR Cluj intalneste in aceasta seara o echipa intr-o forma foarte buna. Finlandezii nu au mai pierdut un meci din luna august si au numai victorii de atunci, exceptie facand calificarea din turul 2 al Europa League, cand au eliminat-o pe Slovan Bratislava la loviturile de departajare.

De asemenea, ultima infrangere a lui Kups venea in primul tur preliminar al Champions League, pe 19 august, cand Molde o invingea pe teren propriu cu 5-0.

In campionat au un parcurs fantastic, cu 7 victorii in ultimele 7 meciuri. Kups este pe 2 in Finlanda, la un singur punct de liderul HJK.

Dan Petrescu: "Mi-am schimbat parerea! Am crezut ca Djurgarden sunt peste ei, dar m-am inselat"

Dan Petrescu spunea inaintea duelului cu Djurgarden ca cine va trece mai departe dintre ei si suedezi va porni ca favorita in playoff. Antrenorul CFR-ului a urmarit ultimele meciuri ale finlandezilor de la Kups si spune ca a gresit, iar acum parerea lui este schimbata:

"Acum dupa ce KuPS s-a calificat si am vazut ultimele sase meciuri ale lor, mi-am schimbat parerea. Nu exista favorita la acest meci, este o echipa foarte, foarte buna. In acest sezon au cumparat sase jucatori noi, toti titulari, in acest moment sunt lideri in campionat, au 8 victorii la rand, in precedentele tururi au eliminate alte doua campioane. Sincer am crezut ca Djurgardens e peste cei din Finlanda, insa m-am inselat.

Trebuie sa facem un meci perfect daca vrem sa ne calificam, trecem printr-o forma mai putin buna. Mi-e putin teama de acest meci, noi suntem cam aceeasi, nici nu ne-am intarit lotul. Ei au doar doi finlandezi in teren, au foarte multi straini, au crescut enorm prin aceste achizitii.

De data asta am trecut prin ce-am trecut si sunt pregatit de penalty-uri, ne antrenam mereu cu o zi inainte, insa la meci e altceva, o sa repetam si astazi penalty-uri. In Romania nu se mai studiaza adversarii, ii studiem doar pe ai nostri, habar nu au cine sunt KuPS. E imposibil sa luptam fara transferuri pe atatea fronturi, daca ajungem in grupe vom vedea ce se va intampla", a spus Dan Petrescu la conferinta de presa.

Petteri Pennanen: "Este o nebunie! Ar fi cea mai mare realizare din istoria clubului!"

Mijlocasul ofensiv al lui Kups, Penanen a declarat ca meciul cu CFR Cluj va avea o incarcatura speciala pentru tot orasul Kuopio. Echipa finlandeza nu a reusit niciodata in istorie o calificare in grupele unei competitii europene:

"Cred ca nu sunt multi oameni in acest oras care au visat la asa ceva si acum suntem la o singura victorie distanta de faza grupelor, deci este o nebunie. Cred ca ar fi cea mai mare realizare a istoriei clubului daca am castiga saptamana viitoare, asa ca asta spune deja multe", a declarat Petteri Pennanen inaintea duelului cu CFR.

Echipele probabile:

CFR Cluj: Balgradean - Susic, Burca, Vinicius, Camora - Chipciu, Bordeianu, Djokovic - Deac, Debeljuh, Rondon

Antrenor: Dan Petrescu

Kups Kuopio: Virtanen - Savolainen, Tarasovs, Nuno Tomas, Pikk - Saxman, Adjei-Boateng, Nissila - Sale, Rangel, Pennanen

Antrenor: Arne Erlandsen