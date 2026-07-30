Meciul decisiv FK Auda - FCSB se va disputa joi, de la ora 19:00, în exclusivitate pe VOYO. Clubul din Letonia s-a impus în prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League, scor 3-2, în direct la ProTV și pe VOYO.

Meciul decisiv pentru calificarea în turul următor al competiției se va disputa pe ”Skonto Stadium” din Riga, care are o capacitate de 8.087 de locuri.

Se anunță SOLD-OUT la FK Auda - FCSB

Presa din Letonia a anunțat, cu o zi înainte de meci, că s-au vândut aproximativ 7.200 de bilete pentru această partidă, astfel că sunt șanse bune ca FK Auda - FCSB să fie ”sold-out” la ora partidei.

"Chiar dacă Auda a câștigat în tur, nu cred că este la nivelul nostru. Suntem un colectiv mult mai bun", a declarat Dawa.

Meciul are și o miză financiară importantă, pentru că o duce pe FCSB mai aproape de calificarea în faza principală din Conference League, performanță care ar fi recompensată cu 3,17 milioane de euro, sumă la care se adaugă și banii obținuți din preliminarii. Acolo, în funcție de rezultate, echipa poate să primească și alți bani. O victorie este recompensată cu 400.000 de euro, iar un egal cu 133.000 de euro.

Echipa probabilă a FCSB și posibilii adversari

Echipa probabilă a FCSB (4-3-3): Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Radunovic - Cisotti, Gnahore, Tănase - Boutoutaou, Bîrligea, Oct. Popescu

Dacă FCSB va reuși să se califice în turul trei preliminar al Conference League, fosta campioană a României va înfrunta câștigătoarea din dubla manșă dintre Aluminij (Slovenia) și Dinamo Tirana (Albania). În tur scorul a fost 1-1, iar meciul s-a disputat pe terenul clubului sloven.