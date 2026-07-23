Învingătoarea dintre FCSB și FK Auda se va duela în turul 3 preliminar din Conference League cu NK Aluminij (Slovenia) sau Dinamo City (Albania).

La finalul meciului, fanii prezenți pe arena din Ghencea și-au vărsat nervii pe arbitrul David Fuxman și brigada acestuia.

Ce au scandat fanii după FCSB - FK Auda 2-3

FCSB a cerut două lovituri de la 11 metri în repriza secundă a meciului cu FK Auda, dar centralul Fuxman nu a indicat în niciun moment punctul cu var.

După fluierul final, în Ghencea s-a scandat: "Hoții, hoții, hoții". Fanii FCSB-ului au avut o reacție nervoasă și la pauza meciului. Aceștia au reclamat al doilea gol marcat de FK Auda, la fel cum a făcut-o și preparatorul fizic Thomas Neubert. Neamțul a fost eliminat după ce a intrat în conflict cu arbitrul central și cel de rezervă.

Peste 10.000 de suporteri au fost prezenți la meciul tur dintre FCSB și FK Auda.

FCSB - FK Auda 2-3, în primul meci din Conference League

FCSB a dezamăgit la primul duel din turul 2 preliminar din Conference League. Micuța echipă letonă FK Auda a condus cu 1-0 și 2-1 în Ghencea, iar în prelungiri a dat lovitura decisivă.

Primul gol a venit devreme, în minutul 5. Cel mai valoros jucător al oaspeților, Eduards Daskevics, a deschis scorul cu un gol superb. Gazdele au egalat în minutul 23, prin Octavian Popescu.

FK Auda a intrat în avantaj la cabine după ce Famara Diedhiou a înscris cu ușurință pentru 2-1. Aymen Boutoutaou a marcat primul său gol pentru FCSB în minutul 71, după o fază superbă a lui Alexandru Stoian.

FCSB a căutat golul victoriei, dar a terminat meciul în genunchi. Kader Kone a dat lovitura în minutul 90+4, când l-a păcălit pe Ștefan Târnovanu cu un șut puternic la colțul scurt.

Returul dintre FK Auda și FCSB va avea loc joia viitoare și va fi difuzat în exclusivitate pe VOYO.