Ce au scris letonii după ce Auda a umilit-o pe FCSB cu 4-1

Ce au scris letonii după ce Auda a umilit-o pe FCSB cu 4-1 Conference League
SPORT.RO
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FCSB a fost eliminată din Conference League.

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FCSBAudaConference LeagueLetonia
Din articol

Auda s-a impus cu 4-1 în fața lui FCSB, în returul din preliminariile Conference League. Letonii s-au calificat după 7-3 la general.

Letonii au marcat șapte goluri în cele două manșe și au câștigat ambele meciuri.

Letonii, entuziasmanți de minunea reușită de Auda

Presa din Letonia a reacționat după calificarea neașteptat de clară a celor de la Auda în fața lui FCSB.

Letonii au pus accent pe surpriza reușită de Auda, chiar dacă aceștia s-au impus și în manșa tur de pe Ghencea cu 3-2.

„Ispravă eroică la Riga – Auda oferă o surpriză senzațională marelui concurent al României.

Auda și-a asigurat o victorie fantastică și un loc în următoarea rundă de calificare”, au scris letonii de la Sporta Centrs.

Echipele de start în FK Auda - FCSB

Auda: Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis - Bongemba, Traore, Fofana - Daskevics, Kone, Diedhiou; Rezerve: Sturins, Aleksandrovs - Kragliks, Appiah, Hussaini, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda; Antrenor: Didier Zanetti

FCSB : Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Tănase, Radunovic - Boutoutaou, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea; Rezerve: Popa, Udrea - Gnahore, Joao Paolo, Politic, Batubinsika, Toma, Stancu, Stoian, Labonne, Popa; Antrenor: Marius Baciu

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