Ce au scris letonii după ce Auda a umilit-o pe FCSB cu 4-1

Auda s-a impus cu 4-1 în fața lui FCSB, în returul din preliminariile Conference League. Letonii s-au calificat după 7-3 la general.

Letonii au marcat șapte goluri în cele două manșe și au câștigat ambele meciuri.

Letonii, entuziasmanți de minunea reușită de Auda

Presa din Letonia a reacționat după calificarea neașteptat de clară a celor de la Auda în fața lui FCSB.

Letonii au pus accent pe surpriza reușită de Auda, chiar dacă aceștia s-au impus și în manșa tur de pe Ghencea cu 3-2.

„Ispravă eroică la Riga – Auda oferă o surpriză senzațională marelui concurent al României.

Auda și-a asigurat o victorie fantastică și un loc în următoarea rundă de calificare”, au scris letonii de la Sporta Centrs.