Partida va începe la ora 19:00 și va fi transmisă în exclusivitate pe VOYO. Studioul premergător meciului debutează la ora 18:00, cu Andrei Grecu și invitații săi, iar după fluierul final vor fi analizate toate momentele importante ale confruntării din Letonia.

Dumitru Dragomir crede că FCSB va face „remontada”: „Este o echipă ușoară”

În ciuda eșecului din tur, Dumitru Dragomir este convins că FCSB va întoarce rezultatul și va obține calificarea în turul următor al competiției.

Fostul președinte al LPF nu vede formația letonă ca pe un adversar care să le pună probleme serioase roș-albaștrilor.

„Pentru nimic în lume nu cred că FCSB va pierde acolo. Așa cred eu. Da, poate să întoarcă soarta calificării. Auda este o echipă ușoară, o să îi bată”, a declarat Dumitru Dragomir la Fanatik.

Pentru a obține calificarea după cele 90 de minute, FCSB are nevoie de o victorie la cel puțin două goluri diferență.

Un succes la limită ar trimite partida în prelungiri, iar orice alt rezultat ar însemna eliminarea campioanei României din Conference League.

Calificarea în faza principală a competiției ar aduce în conturile clubului aproximativ 3,17 milioane de euro, la care se adaugă bonusurile obținute în preliminarii. De asemenea, UEFA oferă 400.000 de euro pentru fiecare victorie și 133.000 de euro pentru fiecare rezultat de egalitate în faza principală, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

FCSB va reveni apoi în Superliga, unde o va întâlni pe Farul Constanța, luni, 3 august, de la ora 21:30, într-un meci din etapa a treia, care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.