Introducerea arbitrajului video, în fotbal, a mărit gradul de dramatism. Joi, Universitatea Craiova s-a convins de acest lucru, în prima repriză a duelului cu Sparta Praga.

În minutul 33, la scorul de 0-0, Etim a fost lovit în careul cehilor de Sevinsky. Penalty clar, după cum au demonstrat și reluările TV. De altfel, într-o primă fază, centralul belgian, Jasper Vergoote, a indicat spre punctul cu var, iar stadionul a „erupt“. Peste doar câteva secunde însă, bucuria fanilor a fost înlocuită de agonie! Pentru că arbitrul și-a schimbat decizia, indicând o poziție de ofsaid, semnalizată de la marginea terenului, înainte de faultul asupra lui Etim. Faza nu s-a încheiat însă aici.

Așa cum cere regulamentul, după apariția arbitrajului video, ofsaidul a fost verificat, în camera VAR. Au urmat niște minute de agonie pură pe stadion. Când a venit verdictul, încă o explozie de bucurie pe „Ion Oblemenco“. Pentru că centralului i s-a transmis că n-a fost niciun ofsaid, înainte ca Etim să fie lovit în careul cehilor! Așadar, penalty pentru Craiova.

Din păcate, mijlocașul georgian, Anzor Mekvabishvili (24 de ani), și-a bătut joc de șansa deschiderii scorului. Șutul său a trecut mult peste transversală, iar Universitatea Craiova – Sparta Praga a rămas 0-0 până la finalul primei reprize.

