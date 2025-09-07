Preliminariile europene pentru Campionatul Mondial din 2026 programează duminică după-amiaza și seara mai multe meciuri.
Prima partidă, începută la ora 16:00, este Georgia - Bulgaria, iar pe seară joacă marile favorite Olanda, Belgia, Spania și Germania.
LIVE Georgia - Bulgaria 3-0 în Grupa E (Khvicha Kvaratskhelia 30, Nika Gagnidze 44, Georges Mikautadze 65)
** ”Olteanul” Mekvabishvili a primit deja cartonaș galben în minutul 2!
* La georgieni, Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova) este titular în linia mediană, în timp ce la bulgari mijlocașul Georgi Milanov (foto) (Dinamo) a început și el din primul minut.