Preliminariile europene pentru Campionatul Mondial din 2026 programează duminică după-amiaza și seara mai multe meciuri.

Prima partidă, începută la ora 16:00, este Georgia - Bulgaria, iar pe seară joacă marile favorite Olanda, Belgia, Spania și Germania.

LIVE Georgia - Bulgaria 3-0 în Grupa E (Khvicha Kvaratskhelia 30, Nika Gagnidze 44, Georges Mikautadze 65)



** ”Olteanul” Mekvabishvili a primit deja cartonaș galben în minutul 2!

* La georgieni, Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova) este titular în linia mediană, în timp ce la bulgari mijlocașul Georgi Milanov (foto) (Dinamo) a început și el din primul minut.

Lituania - Olanda - de la ora 19:00 în Grupa G



Macedonia de Nord - Liechtenstein - de la ora 19:00 în Grupa J



Belgia - Kazahstan - de la ora 21:45 în grupa J



Polonia - Finlanda - de la ora 21:45 în Grupa G



Turcia - Spania - de la ora 21:45 în Grupa E



Luxemburg - Slovacia - de la ora 21:45 în Grupa A



Germania - Irlanda de Nord - de la ora 21:45 în Grupa A

