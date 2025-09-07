Reacția Universității Craiova după ce Anzor Mekvabishvili a fost integralist în Georgia - Bulgaria 3-0

Reacția Universității Craiova după ce Anzor Mekvabishvili a fost integralist în Georgia - Bulgaria 3-0
Georgia și Bulgaria fac parte din Grupa E din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Cele două naționale și-au dat întâlnire duminică după-amiază, de la ora 16:00, pe ”Boris Paichadze Dinamo Arena” din Tbilisi. La capătul celor 90 de minute, Georgia s-a impus cu 3-0.

Reacția Universității Craiova după ce Anzor Mekvabishvili a fost integralist în Georgia - Bulgaria 3-0

Anzor Mekvabishvili (24 de ani), cotat la 1,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, a fost integralist în meciul de la Tbilisi. Fotbalistul a fost notat cu 7,2 de portalul FlashScore la finalul partidei.

Pe pagina oficială de Facebook, Universitatea Craiova a ținut să-l felicite pe Anzor Mekvabishvili pentru victoria de la echipa națională înregistrată duminică.

”Victorie pentru Anzor la Națională! Mijlocașul nostru a fost integralist în meciul dintre Georgia și Bulgaria, scor 3-0. Felicitări!”, au scris oltenii pe rețelele social media.

Anzor se află la Craiova din ianuarie 2024. Mijlocașul central are contract valabil cu formația dirijată de Mirel Rădoi până la finalul sezonului 2027/28.

Cum arată Grupa E din preliminariile CM 2026

  • 1. Spania - 3p (1 meci)
  • 2. Georgia - 3p (2 meciuri)
  • 3. Turcia - 3p (1 meci)
  • 4. Bulgaria - 0 p (2 meciuri)
