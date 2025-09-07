Cele două naționale și-au dat întâlnire duminică după-amiază, de la ora 16:00, pe ”Boris Paichadze Dinamo Arena” din Tbilisi. La capătul celor 90 de minute, Georgia s-a impus cu 3-0.



Reacția Universității Craiova după ce Anzor Mekvabishvili a fost integralist în Georgia - Bulgaria 3-0



Anzor Mekvabishvili (24 de ani), cotat la 1,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, a fost integralist în meciul de la Tbilisi. Fotbalistul a fost notat cu 7,2 de portalul FlashScore la finalul partidei.



Pe pagina oficială de Facebook, Universitatea Craiova a ținut să-l felicite pe Anzor Mekvabishvili pentru victoria de la echipa națională înregistrată duminică.



”Victorie pentru Anzor la Națională! Mijlocașul nostru a fost integralist în meciul dintre Georgia și Bulgaria, scor 3-0. Felicitări!”, au scris oltenii pe rețelele social media.

