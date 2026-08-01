Și bătută, și ironizată! U Cluj, luată peste picior de coșmarul Niklas Castro

Universitatea Cluj a părăsit Conference League după returul cu Brann.

Universitatea Cluj e și ea OUT din Conference League și din competițiile europene, la fel ca FCSB! Ardelenii au pierdut returul cu Brann, scor 1-3, după ce în tur, în România, a fost bifată o remiză, 2-2.

Felix Horn Myhre și Niklas Castro, doi dintre cei mai buni jucători ai echipei norvegiene, au reacționat după victoria Brann din manșa a doua contra celor de la Universitatea Cluj.

Brann – U Cluj, 3-1. Reacțiile lui Felix Horn Myhre și Niklas Castro

Surprinzătoare a fost reacția lui Myhre, care a declarat că, la ora actuală, nordicii nici nu evoluează la cel mai înalt nivel! Mai este de lucrat, din punctul său de vedere, la finalizare și la ultima pasă.

”A fost un meci bun. Nu jucăm cel mai bun fotbal al nostru în acest moment. Avem mult potențial în atac, dar suntem puțin prea impreciși la ultimul șut sau la ultima pasă”, a declarat Felix Horn Myhre, citat de site-ul vg.no, iar Niklas Castro, marcator a două goluri în jocul retur, a reacționat scurt și cu zâmbetul pe buze:

”E distractiv să joci fotbal.”

Niklas Castro, trei goluri și o pasă decisivă în dubla cu U Cluj!

Universitatea Cluj a pierdut, joi seara, în deplasare, scor 1-3, cu norvegienii de la Brann Bergen, în manşa a doua din turul secund preliminar al Conference League. Echipa lui Bergodi părăseşte cupele europene.

Norvegienii au deschis scorul în minutul 8, prin Castro, apoi acelaşi jucător a trimis peste poartă, de la distanţă, în minutul 22, scrie News.ro. Clujenii au replicat prin golul egalizator, reuşit de Jovo Lukic, patru minute mai târziu, pentru ca Macalou să şuteze peste poartă în minutul 32.

Mikanovic a trimis şi el peste bara transversală, în minutul 38, iar gazdele au intrat cu avantaj la pauză după ce Mathisen a înscris după o gafă a lui Neofytos, chiar în minutul 45.

Clujenii au menţinut echilibrul jocului până în minutul 75, atunci când Castro a marcat cu un şut de la 20 de metri şi elevii lui Bergodi au căzut fizic şi psihic.

Brann, 3-1 contra U Cluj în retur

Brann Bergen s-a impus cu 3-1 şi se califică în turul al treilea preliminar din Conference League, în timp ce U Cluj este eliminată din cupele continentale. În tur, scorul a fost egal, 2-2.

U CLUJ: Neofytos – Mikanovic (O. Mendy 68), I. Cristea, Codrea, Chipciu - Drammeh, Bic (Pedro Pinho 86) – Macalou, M. Ştefănescu (D. Nistor 46), Stanojev – Lukic (Alibek Aliev 75). ANTRENOR: Cristiano Bergodi