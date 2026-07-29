De cinci ori campion în Superliga României, cu CFR Cluj și Unirea Urziceni, Petrescu a fost ținut departe de fotbal în ultima perioadă de problemele de sănătate. În acest sezon a revenit pe stadion după aproape un an, iar acum se gândește la revenire.

”Bursucul” a primit oferte și în această perioadă, dar a vrut să-și rezolve problemele de sănătate înainte de revenirea în fotbal. Acum, Petrescu este convins că se va întoarce în antrenorat anul viitor.

Dan Petrescu e gata să revină în antrenorat: ”Sigur anul viitor”

Ultima echipă pe care a antrenat-o a fost CFR Cluj, de care s-a despărțit în luna august a anului trecut. A fost al patrulea ”mandat” al antrenorului în Gruia.

”Nu se știe, posibil de la anul, posibil anul ăsta, dar mai sigur cred că va fi anul viitor. Oferte am avut și când antrenam și când nu, important e să fiu sănătos, restul nu mai contează, a trecut pe planul doi.

Mă bucur că încă sunt căutat, n-am fost uitat așa de repede”, a spus Dan Petrescu, pentru PRO TV și Sport.ro.

Cariera de antrenor a lui Dan Petrescu

De-a lungul carierei sale, Dan Petrescu a stat pe banca tehnică a celor de la Sportul Studențesc, Rapid București, Wisla Krakow, Unirea Urziceni, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi SC, ASA Târgu Mureș, JS Suning, Al-Nasr, GZ Hengfeng, Kayserispor și CFR Cluj.

În cele trei mandate la CFR Cluj, Dan Petrescu și-a trecut în CV patru titluri de campion (17/18, 18/19, 19/20, 21/22) și o Cupă a României (24/25). Prima dată a câștigat campionatul României în stagiunae 2008/09, moment în care o dirija pe Unirea Urziceni, echipă desființată în 2011.