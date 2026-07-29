„O seară care va fi amintită mult timp!” Cum a reacționat presa bulgară după ce Levski a eliminat Craiova

„O seară care va fi amintită mult timp!” Cum a reacționat presa bulgară după ce Levski a eliminat Craiova Liga Campionilor
SPORT.RO
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Presa din Bulgaria este în extaz după ce Levski Sofia a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Liga Campionilor.

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Universitatea CraiovaLevski SofiaLiga Campionilor
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Echipa antrenată de Julio Velazquez a obținut biletele pentru faza următoare din preliminariile Ligii Campionilor, grație remizei de la Craiova, scor 2-2, coroborată cu victoria obținută în meciul tur, scor 1-0.

Imediat după fluierul final, publicația bulgară Sportal a savurat succesul formației din Sofia, punând accent pe descătușarea venită după o lungă absență din fotbalul european.

  • Universitatea craiova levski sofia preliminariile ligii campionilor 29072026 2
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Bucurie uriașă după 16 ani de așteptare

Potrivit jurnaliștilor de la sud de Dunăre, rezultatul din Bănie reprezintă un moment de cotitură pentru echipa lor. „16 ani ajung! Echipa Levski și-a garantat participarea în faza principală a unui turneu european intercluburi”, a scris sursa citată.

„O seară «albastră» care îți taie respirația, care va fi amintită mult timp!”, au titrat bulgarii.

Bulgarii au subliniat eficiența ofensivei lui Levski: „Golurile pentru jucătorii lui Julio Velazquez pe stadionul «Ion Oblemenco» au fost marcate de Everton Bala (13') și Aldair (16'). Pentru echipa din Craiova au punctat Nicușor Bancu (45') și Adrian Rus (48').”

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