Cine a distrus-o pe CFR Cluj: Hacken se chinuie în campionat, iar omul meciului a jucat în Egipt și Australia

Gustafson (dublă), Andersen, Svanback, Brusberg și Dembe (dublă) au fost cei care au marcat pentru Hacken. Korenica și Cordea au înscris pentru CFR Cluj.



Tunisianul Amor Layouni a reușit o performanță remarcabilă. A bifat nu mai puțin de cinci assist-uri în această partidă.



Chiar dacă, în opinia specialiștilor, CFR Cluj pleca din postura de favorită înainte de această dublă, echipa lui Dan Petrescu a fost umilită în Suedia. Hacken a marcat la foc automat și a bifat și alte ocazii periculoase.

Hacken a umilit-o pe CFR Cluj în Conference League



În ciuda faptului că suedezii au predat o lecție de fotbal în meciul cu ardelenii, în campionat lucrurile nu stau strălucit pentru Hacken. Echipa este pe locul zece și are șanse mici să prindă locurile pentru cupele europene.



În plus, Hacken nu a mai câștigat de cinci etape, iar înainte de meciul cu CFR Cluj a pierdut chiar pe teren propriu cu Oster, scor 0-2.



Omul meciului a fost Amor Layouni (32 de ani), tunisian născut în Suedia, care a bifat nu mai puțin de cinci assist-uri în această partidă. Omul care a făcut spectacol în meciul cu CFR Cluj a fost transferat de Hacken în 2023, de la Valerenga, iar în cariera sa a mai jucat în Egipt, la Pyramids FC, și în Australia la Western Sydney.

