Gustafson (dublă), Andersen, Svanback, Brusberg și Dembe (dublă) au fost cei care au marcat pentru Hacken. Korenica și Cordea au înscris pentru CFR Cluj.

Tunisianul Amor Layouni a reușit o performanță remarcabilă. A bifat nu mai puțin de cinci assist-uri în această partidă.



Dan Petrescu (57 de ani) și-a anunțat demisia imediat după meciul de la Goteborg. Eșecul usturător i-a pus capac tehnicianului, care nu va aștepta returul pentru a lua o decizie cu privire la viitorul său.

Cine îi ia locul lui Dan Petrescu? Lista cu antrenorii liberi de contract



Neluțu Varga, acționarul majoritar al echipei, a primit vestea din partea jurnaliștilor și nu are de gând să-l întoarcă din drum pe antrenorul său. Acesta a anunțat că se va gândi la un înlocuitor pentru Petrescu, omul care a cucerit patru titluri la Cluj.



Cristiano Bergodi (60 de ani) și Dorinel Munteanu (57 de ani) sunt cele mai ”sonore” nume de antrenori liberi de contract în acest moment. Ar mai fi și Marius Șumudică (54 de ani), fără angajament după despărțirea de Rapid, dar acesta a plecat cu scandal de la CFR Cluj în 2021, când a ratat calificarea în Champions League și mai apoi în Europa League, dar a avut victorii ”pe linie” în campionat.



Adrian Mutu (46 de ani) este și el fără echipă. A antrenat-o pe CFR Cluj în 2024 și a plecat după doar trei luni, în urma eșecului usturător din Cupa României cu Corvinul Hunedoara, scor 4-0.



Ar fi al treilea an la rând pentru CFR Cluj fără o participare în cupele europene, după ce în sezonul precedent a fost eliminată categoric de ciprioții de la Pafos, tot în play-off-ul Conference League. De această dată, ardelenii au avut un traseu bun, având în vedere că au început sezonul europena din Europa League, a doua competiție UEFA.



„Acum este foarte dificil pentru noi la retur. Îmi pare rău pentru club și pentru toți suporterii. Totul a mers prost. Este prima dată în 25 de ani când am trăit asta ca antrenor. Niciodată nu am mai experimentat să primesc șapte goluri. Este pentru prima dată.



Avem mulți jucători mari accidentați. Am jucat multe meciuri într-un timp scurt, așa că jucătorii erau obosiți astăzi. Häcken merita să câștige. Ofensiv, au fost fantastici. Nu voi fi pe bancă la retur. Acesta a fost ultimul meu meci. Mi-e rușine de acest rezultat”, a spus Petrescu, la conferința de presă.



Dan Petrescu a revenit la CFR Cluj în aprilie 2024 pentru a aduce titlul. În sezonul precedent a câștigat Cupa, iar acum a avut ca obiectiv accederea în cupele europene și câștigarea campionatului după o pauză de trei ani.

