Jovo Lukic, în lotul Bosniei pentru Cupa Mondială!

Bosnia este prima națională care anunță lotul de 26 pentru Cupa Mondială. Sergej Barbarez a alcătuit și o listă de 9 "rezerve" care ar putea merge la Cupa Mondială în cazul în care apar accidentări.

În lotul de 26 al Bosniei se află și Jovo Lukic (27 de ani), atacantul Universității Cluj și liderul la zi în clasamentul golgheterilor din Superliga.

Lukic are un singur meci la naționala de seniori a Bosniei, un amical cu SUA, în 2021. Atacantul lui U Cluj s-a aflat în lotul lărgit al lui Sergej Barbarez pentru play-off-ul Cupei Mondiale din martie, însă a urmărit doar din tribună meciurile cu Țara Galilor și Italia.

Jovo Lukic va avea o concurență teribilă. Pe postul de număr 9, Bosnia îi mai are la dispoziție pentru Mondial pe Edin Dzeko (Schalke), Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach), Samed Bazdar (Jagiellonia) și Eremedin Demirovic (Stuttgart).