Primul club din Superliga care dă jucător la Cupa Mondială: selecționerul a anunțat azi lotul! CM 2026
Sergej Barbarez (54 de ani), selecționerul Bosniei și Herțegovinei, a anunțat lotul convocat pentru Cupa Mondială, turneu final găzduit de SUA, Canada și Mexic, în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Jovo Lukic, în lotul Bosniei pentru Cupa Mondială!

Bosnia este prima națională care anunță lotul de 26 pentru Cupa Mondială. Sergej Barbarez a alcătuit și o listă de 9 "rezerve" care ar putea merge la Cupa Mondială în cazul în care apar accidentări.

În lotul de 26 al Bosniei se află și Jovo Lukic (27 de ani), atacantul Universității Cluj și liderul la zi în clasamentul golgheterilor din Superliga.

Lukic are un singur meci la naționala de seniori a Bosniei, un amical cu SUA, în 2021. Atacantul lui U Cluj s-a aflat în lotul lărgit al lui Sergej Barbarez pentru play-off-ul Cupei Mondiale din martie, însă a urmărit doar din tribună meciurile cu Țara Galilor și Italia.

Jovo Lukic va avea o concurență teribilă. Pe postul de număr 9, Bosnia îi mai are la dispoziție pentru Mondial pe Edin Dzeko (Schalke), Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach), Samed Bazdar (Jagiellonia) și Eremedin Demirovic (Stuttgart).

  • 18 goluri a marcat Jovo Lukic în acest sezon de Superliga. Bosniacul, care a acuzat o accidentare și a ratat două partide din play-off, a revenit pe teren în ultima etapă, la 1-0 contra celor de la Rapid.
  • În funcție de numărul zilelor petrecute de Jovo Lukic alături de delegația Bosniei la CM 2026, U Cluj va fi recompensată de FIFA cu un bonus financiar de ordinul sutelor de mii de euro.

Lotul Bosniei pentru Cupa Mondială

Bosnia, echipă care a învins România de două ori în preliminariile pentru Mondial, iar la baraj a eliminat Țara Galilor și Italia la loviturile de departajare, a fost repartizată în grupa B, la turneul final, alături de Canada, Elveția și Qatar.

Programul Bosniei la Cupa Mondială:

  • 12 iunie, ora 22:00: Canada - Bosnia (Toronto)
  • 18 iunie, ora 22:00: Elveția - Bosnia (Inglewood)
  • 24 iunie, ora 22:00: Bosnia - Qatar (Seattle)
