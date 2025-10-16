Cosmin Olăroiu a avut o „misiune imposibilă“, încă de când și-a dat acordul de a deveni selecționerul Emiratelor Arabe Unite.

Această realitate a fost confirmată, în primul rând, de tradiția fotbalistică a acestei țări. Pentru că, în toată istoria ei, reprezentativa arabă are o singură calificare la Mondiale, obținută acum 35 de ani. Așa se și explică faptul că analiștii au venit cu un verdict crunt pentru Emirate, înaintea partidelor din această lună cu Oman (2-1) și cu Qatar (1-2). Realitatea de pe teren a confirmat această analiză. Din păcate pentru Oli și pentru elevii săi!

Presa arabă: „Am ratat o șansă unică!“

Sport.ro a explicat aici ce urmează pentru Cosmin Olăroiu care, în ciuda eșecului de marți, păstrează șanse de calificare la Mondialul din 2026. Cu precizarea că, de acum încolo, aceste șanse s-au redus.

Acesta e și verdictul pe care l-a dat jurnalistul Ali Najm, în cadrul unui amplu material în presa din Emirate.

„Acum, când s-a încheiat faza a 4-a a preliminariilor asiatice, ne rămâne varianta de a merge la barajele intercontinentale, într-o tentativă de a ajunge la Mondiale. Așadar, strict din perspectiva calculelor, există speranță. Pe de altă parte, e clar că naționala Emiratelor a ratat o șansă unică, de a obține biletul pentru turneul final și de a fi prezentă în elita fotbalului internațional“, a scris Ali Najm.

În continuarea analizei sale, jurnalistul arab s-a referit și la principalul motiv care ar fi cauzat eșecul din meciul decisiv cu Qatar, scor 1-2.

„În ceea ce privește lecțiile învățate, deși unele extrem de amare, ele ne-au arătat, nouă și staffului tehnic, că există o diferență colosală între ce se joacă în campionatul din Emirate și la nivel internațional. În plus, s-a văzut că avem o națională cu foarte mulți jucători lipsiți de experiență la acest nivel. Dovadă și faptul că cei mai mulți dintre ei n-au ajuns nici măcar la zece selecții. Chiar și așa, în continuare, putem vorbi despre luminița de la capătul tunelului. Și, cât timp există speranță, avem datoria de a crede în ea“, a concluzionat Ali Najm.

