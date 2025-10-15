FOTO ȘI VIDEO Olăroiu, exploziv după ce a ratat calificarea directă la CM 2026: acuză organizatorii că au favorizat Qatarul

Olăroiu, exploziv după ce a ratat calificarea directă la CM 2026: acuză organizatorii că au favorizat Qatarul CM 2026
Naționala condusă de Cosmin Olăroiu, Emiratele Arabe Unite, a ratat o șansă de a se califica la Cupa Mondială din 2026, însă păstrează speranțe pentru participarea la turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Emiratele Arabe UniteQatarCM 2026Cosmin OlaroiuArabia Saudita
Reprezentativa Emiratelor Arabe Unite a fost învinsă de Qatar, marți seară, scor 1-2, ratând astfel șansa de a se califica la Cupa Mondială din 2026, cel puțin pentru moment. În schimb, Qatar și-a asigurat deja biletele pentru turneul final de anul viitor.

Cosmin Olăroiu acuză organizatorii că au favorizat Qatarul

Meciul a făcut parte din turul 4 al preliminariilor asiatice pentru CM 2026, iar formatul a fost unul inedit: două grupe de câte trei echipe, iar cele două câștigătoare de grupă își asigură calificarea la CM 2026. Ocupantele pozițiilor secunde se vor întâlni într-un duel direct în turul 5, iar câștigătoarea de acolo va fi reprezentanta Asiei la barajul intercontinental găzduit de Mexic, în martie 2026.

Cosmin Olăroiu a fost vizibil dezamăgit de șansa ratată. Selecționerul Emiratelor Arabe Unite a criticat erorile individuale ale jucătorilor săi, anumite decizii ale arbitrului, dar și formatul competițional gândit de AFC pentru această fază.

Qatar a fost echipa care a găzduit meciurile din grupa A, iar naționala gazdă a avut șase zile între cele două meciuri (8 octombrie vs. Oman 0-0 și 14 octombrie vs. EAU 2-1). În schimb, trupa lui Olăroiu a avut doar trei zile între partide (11 octombrie vs. Oman 2-1 și 14 octombrie vs. Qatar 1-2).

"Cum să fie corect când o echipă are 6 zile între jocuri, iar alta 3? E imposibil să fie corect. În astfel de turnee, echipele trebuie să aibă șanse egale.

Era foarte simplu. Meciurile din această grupă ar fi trebuit să se joace în Arabia Saudită, iar partidele din cealaltă grupă să se dispute aici, în Qatar. Astfel, echipele ar fi avut șanse egale, iar nicio națională n-ar mai fi jucat pe teren propriu și n-ar mai fi beneficiat de 80-90% din bilete.

La începutul competiției, s-a spus că ocupanta locului 3 va găzdui acest miniturneu. Am terminat pe 3, dar am jucat în deplasare pentru că așa au decis ei, inclusiv ordinea meciurilor. 

Dar acum e prea târziu. Trebuie să vedem ce greșeli am făcut. Nu vreau să caut scuze, dar e evident pentru toată lumea", a spus Olăroiu, la conferința de presă de după eșecul cu Qatar.

În turul 3 din preliminariile asiatice, primele două clasate din fiecare grupă s-au calificat direct la CM 2026, iar locurile 3-4 au avansat în turul 4 din preliminarii. Emiratele Arabe Unite și Qatar s-au aflat în aceeași grupă, iar naționala preluată de Olăroiu a încheiat pe 3, cu două puncte peste cea care avea să-i devină adversară.

Arabia Saudită s-a calificat la Mondial pe modelul Qatar

Interesant este că situația prezentată de Olăroiu a fost identică și în cealaltă grupă din această fază. Arabia Saudită a câștigat grupa B după ce a găzduit meciurile și a avut parte de șase zile între meciuri, spre deosebire de doar trei ale naționalelor din Irak și Indonezia.

Arabia Saudită a tremurat serios pentru calificare. A obținut 4 puncte și încheiat la egalitate cu Irak, 4. Inclusiv golaverajul a fost identic (+1), însă saudiții au câștigat grupa datorită criteriului privind numărul golurilor marcate.

Olăroiu continuă să spere la CM 2026: urmează Irak, în noiembrie

Chiar dacă a pierdut duelul cu Qatar, Emiratele Arabe Unite păstrează șanse pentru calificare la CM 2026. Urmează barajul cu Irak, care se va disputa în dublă manșă, pe 13 și 16 noiembrie.

În cazul în care trece de Irak, pentru EAU va urma în martie 2026 play-off-ul intercontinental, la care vor participa alte 5 echipe naționale: Bolivia (CONMEBOL), Noua Caledonie (OFC), două naționale din turul 3 al preliminariilor din CONCACAF și câștigătoare meciurilor de baraj pentru locurile secunde din preliminariile africane.

