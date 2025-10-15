VIDEO Olăroiu, nervos după ce a ratat calificarea directă la Mondial: "Când faci asemenea greșeli, e greu" Ce urmează pentru EAU

Naționala Emiratelor Arabe Unite, condusă de Cosmin Olăroiu, a ratat șansa de a se califica încă din octombrie la Cupa Mondială din 2026.

În turul 4 din preliminariile asiatice, naționala lui Olăroiu era lider în grupa de trei echipe din care mai făceau parte Qatar și Oman. Pentru Emiratele Unite era suficient și un egal în meciul de marți seară cu Qatar, însă trupa lui Olăroiu s-a văzut învinsă, 1-2, și a încheiat pe locul 2.

Cosmin Olăroiu, după Qatar - EAU 2-1: "E greu când faci asemenea greșeli"

Olăroiu a criticat erorile individuale ale jucătorilor săi, dar și arbitrajul. S-au acordat 15 minute suplimentare pentru repriza secundă și, în ciuda numeroaselor trageri de timp, centralul din Uzbekistan nu a mai prelungit jocul.

"Când faci asemenea greșeli pe care noi le-am făcut azi, e greu. Dacă rămânea 1-0, am fi avut șanse mai mari să revenim în joc. Am marcat în prelungiri, dar Qatar a obținut maxim din ceea ce a jucat. Au avut două lovituri libere, le-am făcut două cadouri și asta a fost.

Chiar dacă am avut controlul și posesia, aceste lucruri nu ne-au ajutat să ne calificăm. E foarte dezamăgitor.

Jucăm cu jucătorii pe care îi avem. Asta este situația. Așteptam mai mult, dar nu am reușit. Trebuie să analizăm următorul adversar. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le rezolvăm până atunci. E greu să ofer o concluzie acum, imediat după meci.

Arbitrajul? Nu știu ce să zic. Poate doar faptul că s-au acordat 15 minute suplimentare, dar s-au jucat doar 7-8. La meciul cu Oman s-au dat 9 minute și am jucat 13. Dacă azi am mai fi avut cinci minute în plus, poate am fi marcat", a spus Olăroiu, potrivit Dubai Sports TV.

Olăroiu continuă să spere la CM 2026: urmează Irak, în noiembrie

Chiar dacă a pierdut duelul cu Qatar, Emiratele Arabe Unite păstrează șanse pentru calificare la CM 2026. Urmează barajul cu Irak, care se va disputa în dublă manșă, pe 13 și 16 noiembrie.

În cazul în care trece de Irak, pentru EAU va urma un alt play-off, în martie 2026, la care vor participa alte 5 echipe naționale: Bolivia (CONMEBOL), Noua Caledonie (OFC), două naționale din turul 3 al preliminariilor din CONCACAF și câștigătoare meciurilor de baraj pentru locurile secunde din preliminariile africane.

