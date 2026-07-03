Lupta de la distanță dintre cele mai importante naționale de la Campionatul Mondial continuă.

Lamine Yamal a fost întrebat dacă Franța este favorită la câștigarea titlului mondial, iar starul Barcelonei a oferit un răspuns în stilul caracteristic.

Jules Kounde a reacționat după declarația lui Lamine Yamal

Pe lângă talentul incredibil pe care și-l arată din plin pe teren, Yamal este cunoscut pentru curajul pe care îl are la nivel declarativ.

Starul Barcelonei a spus că Franța nu este favorită în fața Spaniei la acest campionat Mondial.

„Dacă văd o echipă favorită, una numărul unu? Nu. Nu cred că există una despre care ai spune: 'Este imposibil să o învingă'. Franța nu este mai bună decât Spania.”, a spus Yamal.

Jules Kounde a reacționat după declarația oferită de Lamine Yamal și a recunoscut că spaniolii s-au descurcat mai bine în ultimele dueluri directe.

„Îl cunosc foarte bine, știu că este un jucător puternic și un tip ambițios care spune lucrurile așa cum le vede el. A fi favorit într-o competiție nu înseamnă mare lucru. E adevărat că ultimele noastre meciuri împotriva Spaniei nu au mers bine, dar voi ține cont de asta.”, a spus Jules Kounde, conform Marca.

În ultimele două partide directe, Spania s-a impus cu 5-4 în semifinalele Nations League în iunie 2025 și a câștigat 2-1 duelul din seminfinalele EURO 2024.