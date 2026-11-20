Președintele federației grece de baschet și-a dat demisia, după izbucnirea scandalului

Baschetul grec este zguduit de un scandal-monstru, după ce procurorii de la Atena i-au arestat și interogat pe Vangelis Liolios, fostul președinte al federației grecești de baschet, și pe alți cinci suspecți de corupție. Printre aceștia se găsesc arbitra Vasiliki Tsaroucha, cea mai importantă femeie arbitru din țară, care a condus meciuri inclusiv din EuroLeague, arbitrii Ilias Koromilas și Petros Papapetrou, oficialul federal Giorgos Mavraganis și Tasos Piloidis, membru în comisia de arbitraj a federației elene. Liolios a demisionat de la conducerea federației, după izbucnirea scandalului.

Suspecții au apărut în fața unui magistrat și au rămas în arestul poliției doar până la depunerea mărturiei lor, dar cei șase riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare, dacă sunt găsiți vinovați de fapte ilegale. Toți cei implicați neagă implicarea în trucarea de meciuri și acuză că sunt victimele unor acuzații false și a unei campanii de denigrare.

Ancheta a început în urma unei plângeri oficiale depuse în aprilie 2026 de clubul Maroussi BC din Atena, al cărui antrenor a lucrat anterior pentru Liolios. Agenția de știri de stat ANA - MPA a precizat că aproximativ 50 de meciuri din prima ligă și ligile inferioare din Grecia sunt investigate, începând cu 2016, inclusiv partide din campionatele de tineret și licee. Poliția a anunțat joi că a găsit peste 930.000 de euro în numerar în urma perchezițiilor la domicilii.

Liolios, un medic cu sute de cafenele, inclusiv una în România

Vangelis Liolios a fost ales președintele Hellenic Basketball Federation în 2021. Anterior, acesta a fost președintele Promitheas Patras BC, care a câștigat promovări succesive din 2012, ajungând în prima ligă în 2016. Sub conducerea sa, Grecia a câștigat bronzul la EuroBasket 2025, prima sa medalie din 2009 încoace, și a atins faza sferturilor de finală la JO 2024.

În mandatul său, Panathinaikos a câștigat EuroLeague (2023-2024), aceeași performanță fiind reușită și de Olympiacos (2025-2026), cele două cluburi mai calificându-se de cinci ori în Final Four-ul competiției. De asemenea, Peristeri BC (1) și AEK Betsson BC (2) au reușit trei calificări în Final Four-ul Basketball Champions League, ultima jucând finala în sezonul trecut (86-92 cu Rytas Vilnius).

Liolios este de profesie medic și deține lanțul de cafenele și ceinării Coffee Island, care administrează sute de locații în Grecia, Cipru, Marea Britanie, Canada, România, Elveția, Egipt, Spania, India, Irak, Franța și Iordania. Cafeneaua din România se găsește în București, în incinta unui bloc de birouri din cartierul Bucureștii Noi.

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