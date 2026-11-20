Ce a spus antrenorul lui Dennis Man despre transferul lui Kevin De Bruyne la PSV

Zvonurile despre transferul mijlocaşului belgian se transformă treptat într-o telenovelă, care s-ar putea prelungi cel puţin până în ianuarie.

Vineri, o nouă figură a apărut în scenă: Peter Bosz. Antrenorul lui PSV Eindhoven, formaţie printre ai cărei jucători este românul Dennis Man, nu a căutat să iasă în evidenţă. El a ales să nu comenteze pe marginea posibilei sosiri a lui Kevin De Bruyne, al cărui contract expiră în luna iunie.

"Transferurile ţin de responsabilitatea directorului sportiv Earnest Stewart. Nu doresc să vorbesc despre jucători de la alte cluburi. Consider că acest lucru este lipsit de respect. În acelaşi timp, nici mie nu mi-ar plăcea dacă alţi antrenori ar vorbi despre jucătorii de la PSV", a declarat Bosz.

"De Bruyne este jucătorul lui Napoli. Atâta timp cât situaţia rămâne neschimbată, nu ar trebui să vorbesc despre el. Mă concentrez pe următorul nostru adversar, NEC (Nijmegen - n. r). Dacă îmi puneţi întrebări despre jucătorii de la NEC, vă voi răspunde", a adăugat tehnicianul.

Acest discurs ar putea ascunde o situaţie mai complicată pentru PSV decât se spera iniţial. Înainte de fereastra internaţională, presa italiană a relatat despre existenţa unor tensiuni între KDB şi unii dintre coechipierii săi. Sesizând o oportunitate, gruparea din Eindhoven a înaintat o ofertă de două milioane de euro. La Gazzetta dello Sport a indicat că propunerea a fost respinsă categoric de conducerea lui Napoli.

Aceasta a precizat că nu vor exista negocieri pentru o sumă mai mică de 7 milioane de euro - costul pe care mijlocaşul belgian l-a reprezentat pentru club până în prezent.