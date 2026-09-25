NEWS ALERT Lovitură pentru Reghecampf! Jucătorul de la FCSB s-a accidentat din nou: "OUT din lot"

Lovitură pentru Reghecampf! Jucătorul de la FCSB s-a accidentat din nou: &quot;OUT din lot&quot; Superliga
SPORT.RO
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FCSB primește deja o veste proastă în această pauză pentru meciurile echipelor naționale.

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Naționala Republicii Democrate Congo a învins Guineea Ecuatorială, joi seară, scor 2-0, în preliminariile Cupei Africii pe Națiuni. Deși anunțat în lotul "Leoparzilor" pentru această acțiune, Dylan Batubinsika, fundașul de la FCSB, nu a apărut pe foaia oficială de joc.

Dylan Batubinsika, OUT din lotul RD Congo după o accidentare

Presa congoleză scrie că Batubinsika a acuzat o accidentare și a fost deja înlocuit de selecționerul Sebastien Desabre cu fundașul central Henoc Inonga Baka (32 de ani), de la Erbil SC.

Batubinsika abia se recuperase după o accidentare musculară suferită la finalul lunii august. Fundașul s-a tratat în Serbia, la Marijana Kovacevic, și a revenit rapid la FCSB, fiind titular în ultimele două etape din Superliga, cu Petrolul (2-2) și Universitatea Craiova (0-5).

FCSB nu îl va avea nici pe Ngezana, dar revine Mihai Popescu

Rămâne de văzut acum cât de gravă este accidentarea lui Batubinsika și dacă Laurențiu Reghecampf se va putea baza pe serviciile sale la reluarea Superligii, când FCSB va primi vizita celor de la Oțelul Galați, pe 10 octombrie.

Adus în această vară de FCSB, Batubinsika s-a impus rapid în primul 11. A strâns până acum 7 meciuri, toate din postura de titular.

La capitolul fundașilor centrai, FCSB mai are probleme cu Siyabonga Ngezana, aflat în perioada de recuperare după intervenția chirurgicală suferită și scos de pe lista LPF până în iarnă. În schimb, după pauza pentru meciurile naționalelor, la formația roș-albastră este așteptat să revină Mihai Popescu, stoperul care s-a confruntat și el cu probleme medicale și nu a jucat deloc în acest sezon.

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