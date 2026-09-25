Naționala Republicii Democrate Congo a învins Guineea Ecuatorială, joi seară, scor 2-0, în preliminariile Cupei Africii pe Națiuni. Deși anunțat în lotul "Leoparzilor" pentru această acțiune, Dylan Batubinsika, fundașul de la FCSB, nu a apărut pe foaia oficială de joc.

Dylan Batubinsika, OUT din lotul RD Congo după o accidentare

Presa congoleză scrie că Batubinsika a acuzat o accidentare și a fost deja înlocuit de selecționerul Sebastien Desabre cu fundașul central Henoc Inonga Baka (32 de ani), de la Erbil SC.

Batubinsika abia se recuperase după o accidentare musculară suferită la finalul lunii august. Fundașul s-a tratat în Serbia, la Marijana Kovacevic, și a revenit rapid la FCSB, fiind titular în ultimele două etape din Superliga, cu Petrolul (2-2) și Universitatea Craiova (0-5).