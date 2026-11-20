Ionuț Lupescu a luat parte vineri la gala Dinamo, iar, în cadrul evenimentului, fostul mare fotbalist a vorbit și despre tragerea la sorți.

Ionuț Lupescu: ”Pentru noi, orice adversar e dificil la cum jucăm!”

Chiar dacă România va avea o adversară cel puțin teoretic mai slabă, Ionuț Lupescu nu este convins că menținerea în Liga B din Nations League este ”jucată”. Campania din Nations League nu i-au dat deloc speranțe oficialului de la CS Dinamo, motiv pentru care nu mai are încredere în jucătorii echipei naționale.

Lupescu spune că Hagi va trebui să analizeze4 foarte bine cele șase meciuri disputate în ultimele săptămâni și să tragă niște concluzii solide în legătură cu viitorul pe care îl vede la echipa națională.

”La cum jucăm, pentru noi, orice adversar e dificil, dar, normal, nu ar trebui să avem probleme. Contează mai puțin unde se joacă. Important este să joace băieții. Mai important e ca selecționerul să aibă criteriile necesare pentru a alege cei mai buni jucători. În campania pe care am avut-o acum, nu am arătat foarte bine. E foarte important ca atunci când selecționezi jucători să fie cei care pot să alerge, pot să joace, au ritm, joacă în campionatele respective.

Altfel, dacă ai prea mulți care nu sunt în ritm, s-a văzut, avem probleme. Nu poți să iei nicio parte pozitivă dacă am pierdut cinci din șase meciuri. Gică trebuie să facă o analiză foarte serioasă în ceea ce privește cele șase meciuri. Trebuie să mergem la EURO, pentru că este o calificare, jucătorii ar trebui să își dorească să joace la un Campionat European”, a spus Ionuț Lupescu.