Echipa naţională de fotbal a Republicii Democrate Congo (RDC), ţară care se confruntă cu o epidemie de Ebola, a anulat o etapă a cantonamentului premergător Cupei Mondiale 2026, a declarat, miercuri, unul dintre reprezentanţii săi, citat de AFP.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a emis duminică o alertă sanitară internaţională ca răspuns la cea de-a 17-a epidemie de Ebola din RD Congo, o vastă ţară din Africa Centrală, cu peste 100 de milioane de locuitori, în care sunt afectate provinciile orientale mai izolate şi afectate de violenţele grupărilor armate.

Epidemie teribilă de Ebola în RD Congo

Potrivit OMS, se suspectează deja că epidemia a cauzat 139 de decese din aproape 600 de cazuri probabile şi ar putea continua, dar riscul unei pandemii este considerat "scăzut".

Statele Unite, care găzduiesc în comun cu Mexic şi Canada ediţia din acest an a Cupei Mondială (11 iunie - 19 iulie), au anunţat, luni, controale sanitare mai stricte la frontierele sale pentru a combate virusul Ebola, interzicând intrarea cetăţenilor străini care au călătorit în Uganda, RD Congo sau Sudanul de Sud în ultimele 21 de zile.

Un oficial american a clarificat marţi că echipa congoleză s-a antrenat deja în Europa şi, prin urmare, este posibil să nu îndeplinească aceste criterii de refuz.

Stagiul de pregătire al naţionalei congoleze, iniţial programat să înceapă la Kinshasa timp de trei zile, a fost mutat în Belgia, a declarat un ofiţer de presă al echipei, fără a specifica dacă decizia s-a datorat epidemiei de Ebola.

"Niciun jucător care a evoluat în ţară nu a fost convocat la echipa naţională", a adăugat responsabilul, conform Agerpres.

Congolezii, în grupă cu Portugalia lui Cristiano Ronaldo, Columbia și Uzbekistan

RD Congo, al cărei cartier general se va afla la Houston (Texas), face parte din Grupa K.

Congolezii vor înfrunta Portugalia pe 17 iunie la Houston, apoi Columbia pe 24 iunie la Guadalajara (Mexic) şi Uzbekistanul pe 28 iunie la Atlanta.

"Leoparzii" au obţinut o a doua calificare istorică la Cupa Mondială, după cea de la Mondialul din 1974, sub denumirea Zair.

Plin de vedete din Premier League, La Liga și Ligue 1! Cum arată lotul RD Congo pentru Mondial

Portari:

Matthieu Epolo (Standard Liege/Belgia), Timothy Fayulu (Noah/Armenia), Lionel Mpasi (Le Havre/Franţa);

Fundaşi:

Dylan Batubinsika (Larissa/Grecia), Rocky Bushiri (Hibernian/Scoţia), Gedoon Kalulu (Aris Limassol/Cipru), Steve Kapuadi (Widzew Lodz/Polonia), Joris Kayembe (Racing Genk/Belgia), Arthur Masuaku (Racing Lens/Franţa), Chancel Mbemba (Lille/Franţa), Axel Tuanzebe (Burnley/Anglia), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United/Anglia);

Mijlocaşi:

Theo Bongonda (Spartak Moscova/Rusia), Brian Cipenga (Castellon/Spania), Meshack Elia (Alanyaspor/Turcia), Gael Kakuta (Larissa/Grecia), Edo Kayembe (Watford/Anglia), Nathanael Mbuku (Montpellier/Franţa), Samuel Moutoussamy (Atromitos/Grecia), Ngal'ayel Mukau (Lille/Franţa), Charles Pickel (Espanyol/Spania), Noah Sadiki (Sunderland/Anglia);

Atacanţi:

Cedric Bakambu (Betis Sevilla/Spania), Simon Banza (Al Jazira/Emiratele Arabe Unite), Fiston Mayele (Pyramids/Egipt), Yoane Wissa (Newcastle United/Anglia).

Selecționer:

Sebastien Desabre (Franța)