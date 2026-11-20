12 octombrie 2026, Universitatea Cluj - Rapid 3-4: a fost singura înfrângere suferită de ardeleni în ultimele opt etape, în rest au cinci succese și două remize.

Farul este formația cu cele mai multe goluri înscrise în prima repriză, 16 dintre cele 24 de reușite fiind izbutite până la pauză.

10 dintre cele 26 de goluri marcate de clujeni au avut la bază o fază fixă, dintre care patru au fost înscrise de Jovo Lukic și trei de către Alibek Aliev.

Farul Constanța - Universitatea Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30!

În cazul în care va fi utilizat, Marius Ștefănescu va bifa meciul cu numărul 200 în Superliga României, competiție în care a marcat de 35 de ori și a oferit 21 de pase decisive.

De la revenirea ardelenilor pe prima scenă din 2022, cele două formații s-au mai confruntat în principala competiție internă de nouă ori, de cinci ori s-au impus clujenii, un joc a fost câștigat de constănțeni, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate.

Va fi și un duel între tehnicienii activi cu cele mai multe meciuri în competiția elită a României: Ioan Ovidiu Sabău - 345 de jocuri, respectiv Cristiano Bergodi - 300 de partide.

Info: LPF