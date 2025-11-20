La scurt timp după tragerea la sorți, turcii au analizat echipa României și au numit cei mai periculoși fotbaliști din lotul lui Mircea Lucescu.



„Echipa Națională a României este antrenată de Mircea Lucescu, care a mai lucrat anterior în Turcia la Galatasaray, Beşiktaş și la echipa națională de fotbal a Turciei.



Cei mai periculoși jucători ai României



Printre cei mai periculoși jucători ai echipei naționale a României se numără Dennis Man (PSV), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) și vedeta de la Alanyaspor, Ianis Hagi. Denis Drăguș, împrumutat de la Trabzonspor la Eyüpspor, joacă de asemenea pentru România", a notat publicația turcă Fanatik.



Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Până în acest moment sunt cunoscute 42 din cele 48 de participante, ultimele 6 urmând a fi stabilite în urma barajelor europene şi intercontinentale.



Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată în 5 decembrie, la Washington, de la ora 19:00.

