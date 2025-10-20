Cotat la 900.000 de euro de site-urile de specialitate, Umit Akdag a făcut spectacol vara trecută la Campionatul European U21 alături de naționala României.



Chemat și la prima reprezentativă, fundașul născut la București l-a refuzat însă pe selecționerul Mircea Lucescu, în speranța că va avea șansa să evolueze pentru naționala Turciei.



Umit Akdag a făcut spectacol în Turcia după ce a refuzat naționala României! MVP în ultimul meci: ”Șut violent și 1-0”



Duminică după-amiază, Alanyaspor a întâlnit-o acasă, pe ”GAIN Park Stadyumu” pe Goztepe, în etapa cu numărul nouă din Superliga Turciei. Umit Akdag a fost integralist și a înscris chiar golul victoriei în minutul 83.



”Într-un atac din flancul drept, Makouta a trimis spre centrul careului, iar în ciuda intervenției lui Taha Altikardes, mingea a ajuns la Umit Akdag. El a șutat puternic, a găsit fundul porții și a făcut 1-0!”, a scris sporx.com.



Potrivit portalului de specialitate FlashScore, Umit Akdag a fost notat la capătul celor 90 de minute cu 8,5. Fotbalistul a înregistrat cel mai mare punctaj și a fost desemnat și MVP-ul partidei.



Statistici Umit Akdag



Șuturi: 2

Atingeri în careul advers: 3

Atingeri: 78

Pase: 54/63

Pase lungi: 3/8

Dueluri: 6

Dueluri aeriene: 2/3

Dueluri la nivelul gazonului: 3/3

Deposedări: 2/3

Respingeri: 3



În clasament, Alanyaspor se află acum pe locul opt cu 13 puncte. După nouă etape, echipa la care evoluează Ianis Hagi a bifat trei victorii, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și două înfrângeri.

