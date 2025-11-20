GALERIE FOTO Diferență de peste 390 de milioane de euro între loturile Turciei și României: cine sunt „sperietorile”

Diferență de peste 390 de milioane de euro &icirc;ntre loturile Turciei și Rom&acirc;niei: cine sunt &bdquo;sperietorile&rdquo; Nationala
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

România se va deplasa în Turcia pentru semifinala de baraj din 26 martie 2026.

TAGS:
TurciaArda GulerKenan YildizIanis HagiDennis ManbarajMircea LucescuRomania
Din articol

Echipa națională a României va întâlni în semifinala de baraj sfertfinalista Campionatului European de Fotbal din 2024, Turcia.

Turcia, sfertfinalistă la EURO 2024. A pierdut dramatic în fața Olandei

Pe Stadionul Olimpic din Berlin, căpitanul Hakan Calhanoglu și coechipierii au visat la o calificare istorică în semifinalele turneului final din Germania, după ce au condus Țările de Jos cu 1-0, la pauză.

Două goluri primite de turci în doar șapte minute, după șaptezeci de minute jucate, i-au împins însă pe olandezi în semifinale.

Dennis Man

  • Dennis man olympiacos psv ucl 4
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cu un lot estimat de Transfermarkt la 477 de milioane de euro, Turcia poate fi numită favorită la victorie, în duelul cu România, care dispune de un lot aproximat în jurul valorii totale de 85 de milioane de euro.

Diferența de circa 392 de milioane de euro este dată de prestațiile convingătoare avute de fotbaliștii turci în campionatele mari ale Europei.

Yildiz și Guler valorează împreună mai mult decât întregul lot al României

Kenan Yildiz reprezintă o piesă importantă în jocul de creativitate din ofensiva lui Juventus, Arda Guler a început să adune mai multe minute în tricoul lui Real Madrid, iar Hakan Calhanoglu este omul de încredere în lotul antrenat de Cristian Chivu, la Internazionale Milano.

De partea apropiată a situației, Andrei Rațiu (cotat la 12 milioane de euro) și Dennis Man (cotat la 10 milioane de euro) sunt singurii stranieri care au impresionat în vestul Europei, în sezonul 2025/26. Fundașul dreapta al clubului Rayo Vallecano a surprins plăcut prin constanța înregistrată în evoluțiile din actualul sezon, pe când Man a atras atenția printr-o dublă semnată pentru PSV în Liga Campionilor.

Cotați la 75, respectiv 60 de milioane de euro, pe piața transferurilor, Kenan Yildiz și Arda Guler valorează, însumat, mai mult decât întregul lot al echipei naționale a României.

Top 5 cei mai scumpi fotbaliști din lotul Turciei

  • Kenan Yildiz (Juventus) - 75 de milioane de euro
  • Arda Guler (Real Madrid) - 60 de milioane de euro
  • Can Uzun (Eintracht Frankfurt) - 45 de milioane de euro
  • Orkun Kocku (Beșiktaș) - 28 de milioane de euro
  • Hakan Calhanoglu (Internazionale Milano) - 25 de milioane de euro

Arda Guler

  • Arda guler si antonio rudiger
×
Arda Guler, mijlocașul lui Real Madrid / Foto: Imago Images
Selecționerul Vincenzo Montella a anunțat lotul Turciei pentru EURO 2024! Nu lipsesc copiii-minune Arda Guler (Real Madrid) și Kenan Yildiz (Juventus Torino)
Arda Guler, mijlocașul lui Real Madrid / Foto: Getty Images.
Arda Guler, starul lui Real Madrid, pe masa de operație. Cât va lipsi
Așteptarea a luat sfârșit! Arda Guler debutează la Real Madrid
Reacția lui Carlo Ancelotti, după ce Arda Guler a fost aproape să marcheze un gol fabulos: "Puțini încearcă un asemenea șut"
Echipa care vrea să-l transfere pe Arda Guler de la Real Madrid
Fără resentimente! Ce a declarat Carlo Ancelotti după ce a hotărât să nu-l mai introducă pe teren pe Arda Guler, pregătit de schimbare
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
&rdquo;Nu e normal să stai cu m&acirc;na &icirc;ntinsă&rdquo;. Ilie Bolojan le explică rom&acirc;nilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
ULTIMELE STIRI
E convins, după ce Rom&acirc;nia a dat de Turcia la baraj: &rdquo;O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte!&rdquo;
E convins, după ce România a dat de Turcia la baraj: ”O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte!”
Prima reacție a lui Mircea Lucescu după ce a aflat adversara Rom&acirc;niei din play-off-ul pentru Mondial
Prima reacție a lui Mircea Lucescu după ce a aflat adversara României din play-off-ul pentru Mondial
Turcii au analizat naționala Rom&acirc;niei și au numit cei mai periculoși jucători
Turcii au analizat naționala României și au numit cei mai periculoși jucători
Mircea Lucescu se &icirc;ntoarce &icirc;n Turcia! Cum l-au umilit jurnaliștii la conferința de presă, &icirc;n 2018
Mircea Lucescu se întoarce în Turcia! Cum l-au umilit jurnaliștii la conferința de presă, în 2018
Rom&acirc;nia lui Hagi joacă &icirc;n Turcia pentru un loc la Mondial: prin ce au trecut ungurii la barajul jucat recent cu turcii
România lui Hagi joacă în Turcia pentru un loc la Mondial: prin ce au trecut ungurii la barajul jucat recent cu turcii
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Decizia luată de Cezar Ouatu, la o zi după episodul rușinos de la Rom&acirc;nia - San Marino

Decizia luată de Cezar Ouatu, la o zi după episodul rușinos de la România - San Marino

Danezii și-au ales adversara de la barajul pentru Mondial: Ar fi de vis pentru noi

Danezii și-au ales adversara de la barajul pentru Mondial: "Ar fi de vis pentru noi"

Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | Rom&acirc;nia și-a aflat adversarele

Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | România și-a aflat adversarele

Gigi Becali s-a trezit cu conturile pline: &rdquo;Nu știam de la ce sunt!&rdquo;

Gigi Becali s-a trezit cu conturile pline: ”Nu știam de la ce sunt!”

Spaniolii anunță: 200.000.000&euro; pentru transferul lui Leo Messi!

Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!

Suma cerută lui Dinamo pentru transferul lui Albion Rrahmani: &rdquo;Ceva absolut spectaculos&rdquo;

Suma cerută lui Dinamo pentru transferul lui Albion Rrahmani: ”Ceva absolut spectaculos”



Recomandarile redactiei
E convins, după ce Rom&acirc;nia a dat de Turcia la baraj: &rdquo;O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte!&rdquo;
E convins, după ce România a dat de Turcia la baraj: ”O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte!”
Prima reacție a lui Mircea Lucescu după ce a aflat adversara Rom&acirc;niei din play-off-ul pentru Mondial
Prima reacție a lui Mircea Lucescu după ce a aflat adversara României din play-off-ul pentru Mondial
Patru joacă &icirc;n campionatul nostru! Presa din Turcia a reacționat după tragerea la sorți din play-off-ul Cupei Mondiale
"Patru joacă în campionatul nostru!" Presa din Turcia a reacționat după tragerea la sorți din play-off-ul Cupei Mondiale
Mircea Lucescu se &icirc;ntoarce &icirc;n Turcia! Cum l-au umilit jurnaliștii la conferința de presă, &icirc;n 2018
Mircea Lucescu se întoarce în Turcia! Cum l-au umilit jurnaliștii la conferința de presă, în 2018
Turcii au analizat naționala Rom&acirc;niei și au numit cei mai periculoși jucători
Turcii au analizat naționala României și au numit cei mai periculoși jucători
Alte subiecte de interes
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist&nbsp;
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor c&acirc;nd au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al Rom&acirc;niei
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
EURO 2024 | Turcia - Portugalia 0-3 | Lusitanii au obținut accederea &icirc;n optimile turneului
EURO 2024 | Turcia - Portugalia 0-3 | Lusitanii au obținut accederea în optimile turneului
E-MIL și Pastila de Sport. Golul lui Nicolae Stanciu cu Ucraina, &rdquo;detronat&rdquo; de execuțiile de vis din Grupa F de la EURO 2024!
E-MIL și Pastila de Sport. Golul lui Nicolae Stanciu cu Ucraina, ”detronat” de execuțiile de vis din Grupa F de la EURO 2024!
Un nou Lamine Yamal la Barcelona! Catalanii sunt gata să spargă banca pentru a-l aduce
Un nou Lamine Yamal la Barcelona! Catalanii sunt gata să spargă banca pentru a-l aduce
Chelsea a fost refuzată de Juventus, după ce a oferit 81 de milioane de euro pe un jucător de 20 de ani!
Chelsea a fost refuzată de Juventus, după ce a oferit 81 de milioane de euro pe un jucător de 20 de ani!
CITESTE SI
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a blocat legea

stirileprotv Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a blocat legea

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Lansatoare de rachetă și arme de foc descoperite &icirc;ntr-un camion la Vama Albița. Anchetă &icirc;n desfășurare

stirileprotv Lansatoare de rachetă și arme de foc descoperite într-un camion la Vama Albița. Anchetă în desfășurare

Miss Univers Thailanda. Ținutele impresionante a 122 de concurente au cucerit spectatorii | GALERIE FOTO

stirileprotv Miss Univers Thailanda. Ținutele impresionante a 122 de concurente au cucerit spectatorii | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!