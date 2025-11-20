Două goluri primite de turci în doar șapte minute, după șaptezeci de minute jucate, i-au împins însă pe olandezi în semifinale.

Pe Stadionul Olimpic din Berlin, căpitanul Hakan Calhanoglu și coechipierii au visat la o calificare istorică în semifinalele turneului final din Germania, după ce au condus Țările de Jos cu 1-0, la pauză.

Cu un lot estimat de Transfermarkt la 477 de milioane de euro, Turcia poate fi numită favorită la victorie, în duelul cu România, care dispune de un lot aproximat în jurul valorii totale de 85 de milioane de euro.

Diferența de circa 392 de milioane de euro este dată de prestațiile convingătoare avute de fotbaliștii turci în campionatele mari ale Europei.

Yildiz și Guler valorează împreună mai mult decât întregul lot al României

Kenan Yildiz reprezintă o piesă importantă în jocul de creativitate din ofensiva lui Juventus, Arda Guler a început să adune mai multe minute în tricoul lui Real Madrid, iar Hakan Calhanoglu este omul de încredere în lotul antrenat de Cristian Chivu, la Internazionale Milano.

De partea apropiată a situației, Andrei Rațiu (cotat la 12 milioane de euro) și Dennis Man (cotat la 10 milioane de euro) sunt singurii stranieri care au impresionat în vestul Europei, în sezonul 2025/26. Fundașul dreapta al clubului Rayo Vallecano a surprins plăcut prin constanța înregistrată în evoluțiile din actualul sezon, pe când Man a atras atenția printr-o dublă semnată pentru PSV în Liga Campionilor.

Cotați la 75, respectiv 60 de milioane de euro, pe piața transferurilor, Kenan Yildiz și Arda Guler valorează, însumat, mai mult decât întregul lot al echipei naționale a României.

