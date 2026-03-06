În cazul în care vor învinge Turcia, tricolorii se vor duela cu câștigătoarea partidei dintre Kosovo și Slovacia.

Basarab Panduru, revoltat că Andrei Coubiș și Ioan Vermeșan au fost propuși la națională pentru baraj

Înaintea meciului, selecționerul Mircea Lucescu a primit mai multe sugestii cu soluții pentru alcătuirea primului ”11”, iar printre jucătorii menționați au fost Andrei Coubiș, fundașul central al celor de la Universitatea Cluj, sau Ioan Vermeșan, atacantul de la Hellas Verona.

Fostul mare fotbalist Basarab Panduru s-a arătat revoltat de faptul că nume precum Coubiș sau Vermeșan au fost propuși la echipa națională pentru barajul cu Turcia.

”Pandi” crede că cei doi fotbaliști nu sunt suficient de experimentați pentru a face față într-un meci atât de important precum semifinala barajului pentru Cupa Mondială.

”Tot văd niște nume, Coubiș, Vermeșan... Băi băieți, bă, ce e asta mă? Nu ai cum! Nu sunt pentru meciul ăsta! Probabil că vor fi viitorul nostru, dar nu la meciul ăsta. Meciul ăsta este pentru oameni care au experiență, care pot juca meciurile astea.

Alții o fac pentru că nu sunt în situația noastră. Cine le dă voie? Spania? Păi Spania, că joacă Gavi, Mavi sau Tavi, tot câștigă, indiferent pe cine bagi. Acolo nu ai treabă, poți băga pe cine vrei. Dar noi nu avem cum.

Revenind, ei vor fi viitorul, da. Despre Coubiș am spus că nu m-ar mira dacă anul ăsta va fi chemat la meciuri amicale, și ușor-ușor, după ce va avea câteva meciuri bune în prima ligă, să fie chemat la echipa națională, pentru că îl văd a fi unul dintre jucătorii de mare viitor.

Și Vermeșan mi-a plăcut, mi s-a părut că are un fizic bun, puternic, când l-am văzut la U19. Trebuie să facă și el trecerea spre echipa mare.

Ei vor fi viitorul, dar ăsta nu este meci pentru viitor. Este un meci pentru oameni cu experiență. La turci, de la mijloc în sus, toți sunt mondiali, buni. Atunci, nu știu dacă ne permitem. Meciul este prea important”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.