FOTO Tulburător: ce vrea să facă Iranul, în fața lumii, la Mondialul american

În urma atacului lansat de Israel și SUA asupra țării, pe 28 februarie, peste 4,000 de civili au fost uciși sub bombardamente. Iar un act criminal, petrecut în chiar prima zi de război, a șocat planeta.

Participarea Iranului la Mondialul din 2026 (11 iunie – 19 iulie), dacă se va înfăptui, va fi despre multe alte lucruri pe lângă fotbal. Pentru că, pe 28 februarie, câștigătorul premiului Păcii acordat de FIFA, Donald Trump, a declanșat un război pentru oprirea căruia se fac acum eforturi disperate.

Iar în prima zi a atacului lansat de Israel și SUA asupra Iranului, o școală de fete din sudul țării, la Minab, a fost lovită cu o rachetă Tomahawk. Și, într-o fracțiune de secundă, 168 de fetițe s-au prăpădit. 

Iranienii vor să-și treacă cifra 168 pe tricourile pentru Mondiale

Această tragedie, o veritabilă crimă de război, a lăsat urme adânci în societatea iraniană. Inclusiv cei care sunt împotriva regimului de la Teheran au fost revoltați de ceea ce s-a întâmplat, la Minab. 

În luna martie, când naționala de fotbal a Iranului a avut un cantonament în Antalya (Turcia), jucătorii primei reprezentative au ținut să le aducă fetițelor ucise la Minab un omagiu. Sport.ro a oferit aici imaginile cutremurătoare de la momentul intonării imnului, înaintea amicalului cu Nigeria.

Acum, în Iran a fost pornită o campanie online prin care oamenii cer ca fetițele ucise la Minab să fie omagiate și cu ocazia Mondialului din 2026. Aici, naționala Iranului ar urma să întâlnească Noua Zeelandă (15 iunie, Los Angeles), Belgia (21 iunie, Los Angeles) și Egipt (26 iunie, Seattle). 

Ideea care a fost răpândită în mediul online presupune ca tricourile naționalei (foto, jos) să fie inscripționate cu cifra „168“, în amintirea fetițelor care și-au pierdut viețile.

Rămâne de văzut dacă FIFA va aproba o asemenea idee, având în vedere că forul mondial are reguli extrem de stricte, când vine vorba de amestecarea politicului în sport.

