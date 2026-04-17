Confirmarea acestei situații am avut-o, încă o dată, pe 5 decembrie. Atunci, la Washington, a avut loc tragerea la sorți pentru grupele Mondialului din 2026 (11 iunie – 19 iulie). În cadrul ceremoniei, s-a petrecut, brusc, un moment la care nu se aștepta nimeni. Pentru că șeful FIFA, Gianni Infantino (56 de ani), l-a chemat pe scenă pe președintele Americii, Donald Trump, și i-a acordat acestuia… Premiul FIFA pentru Pace!

Sportul și politicul trebuie să fie separate. Iată un slogan care sună bine, în teorie, însă, în realitate, e doar o iluzie. Pentru că, în lumea în care trăim astăzi, sportul și politicul merg mână în mână!

Vorbim despre o distincție care a fost „inventată“ cu acest prilej, ca să-i fie acordată lui Trump. În toată istoria sa de 121 de ani, FIFA nu acordase niciodată un premiu pentru pace! Și, ca o ironie a sorții, în mai puțin de trei luni după ce a fost prezentat de FIFA drept un iubitor și promotor al păcii, Donald Trump a provocat… un război! Unul fără sens, care a îngrozit planeta și pentru oprirea căruia se fac acum eforturi uriașe.

Televiziunea iraniană a „șters pe jos“ cu FIFA și cu Infantino!

Pe fondul atacului pe care Israel și SUA l-au lansat asupra Iranului pe 28 februarie, s-a vehiculat, la un moment dat, că naționala Iranului se va retrage de la CM 2026. Pentru că perșii trebuie să joace, la Los Angeles și la Seattle.

Între timp, varianta retragerii Iranului din competiție a cam căzut, mai ales că șeful FIFA, Gianni Infantino, s-a deplasat personal în cantonamentul iranienilor, în Antalya, și a rostit un discurs remarcabil, după cum Sport.ro a arătat aici.

Chiar și așa, iranienii au rămas cu „un dinte“ împotriva lui Infantino pentru gestul său de la tragerea la sorți de la Washington. Drept urmare, acum televiziunea iraniană de stat a amintit de Premiul FIFA pentru Pace, pe care l-a primit Trump, în decembrie 2025.

„Acel spectacol grotesc, în momentul tragerii la sorți… a fost ceva ridicol cu adevărat! Ce s-a petrecut acolo, pe scenă, nu poate fi catalogat decât în felul acesta. A fost o rușine“, a spus fostul internațional iranian, Mohammad Mohammadi (48 de ani), aflat în studio.

Iar moderatorul emisiunii a fost și mai dur, după ce pe ecran au apărut imaginile cu Trump primind Trofeul FIFA pentru Pace de la Infantino.

„Am citit, la un moment dat, o carte intitulată <<FIFA = Mafia>>. Cartea a apărut pe vremea când, la FIFA, șef era Sepp Blatter. Care a fost înlocuit, la FIFA, de Infantino. Adică, acest Infantino e <<elevul>> acelui Blatter care a făcut atât de multe nenorociri, încât s-a scris o carte despre mafia de la FIFA! Așadar, trebuie să fim conștienți că acest Infantino face și el jocuri politice, acordând astfel de premii“, a tunat moderatorul emisiunii.