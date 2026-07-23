Dinamo a anunțat un transfer important, de la fosta campioană a Franței, Volero Le Cannet: Ljubica Milojevic.
OFICIAL Dinamo a dat lovitura! Ultimul transfer vine din Franța și are selecții la naționala Serbiei
Echipa din Ștefan cel Mare s-a întărit considerabil în această vară.
”🇷🇸 Ljubica Milojevic in ⬜️🟥
Ljubica are 27 de ani, 1,93m înălțime și joacă pe postul de centru. Ea evoluează pentru naționala Serbiei, alături de care a participat în vara aceasta în competiția internațională Volleyball Nations League!
Campionatul României nu îi este străin Ljubicei, centrul din Serbia făcând parte din lotul CSM Târgoviște în sezonul 2024-2025, iar ultima echipă la care a evoluat este Volero Le Cannet din Franța! 🇫🇷
Bine ai venit, Ljubica! Mult succes! 🤍❤️”, au postat paginile oficiale CS Dinamo Volei și CS Dinamo București.
GALERIE FOTO Prelungire de contract la Dinamo! Mihaela Pamfil ”a încântat mereu”
Locul 3 în ultima ediție de campionat în Divizia A1 la volei feminin, Dinamo continuă mișcările estivale.
Ultima jucătoare care și-a prelungit contractul în Ștefan cel Mare a fost anunțată oficial - liberoul Mihaela Pamfil.
Anterior, Dinamo anunțase transferul internaționalei cehe Daniela Digrinova și transferul jucătoarei de origine română din naționala Franței Amelie Rotar, după ce efectuase alte trei achiziții de top pentru viitorul sezon: Georgiana Popa și bulgăroaicele Petya Barakova și Gergana Kyoseva.
În perspectiva noului sezon, în care Dinamo va ataca titlul de campioană, clubul din Ștefan cel Mare a prelungit și înțelegerile cu căpitanul Cristina Miron și cu internaționala slovacă Tereza Hrusecka.
VIDEO EXCLUSIV Dinamovista Ramona Rus, invitată la Poveștile Sport.ro
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News