Dinamo a anunțat un transfer important, de la fosta campioană a Franței, Volero Le Cannet: Ljubica Milojevic .

”🇷🇸 Ljubica Milojevic in ⬜️🟥

Ljubica are 27 de ani, 1,93m înălțime și joacă pe postul de centru. Ea evoluează pentru naționala Serbiei, alături de care a participat în vara aceasta în competiția internațională Volleyball Nations League!

Campionatul României nu îi este străin Ljubicei, centrul din Serbia făcând parte din lotul CSM Târgoviște în sezonul 2024-2025, iar ultima echipă la care a evoluat este Volero Le Cannet din Franța! 🇫🇷

Bine ai venit, Ljubica! Mult succes! 🤍❤️”, au postat paginile oficiale CS Dinamo Volei și CS Dinamo București.

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