Ce veste pentru Craiova! Interdicție pentru Levski Sofia înainte de turul doi din Liga Campionilor

Ce veste pentru Craiova! Interdicție pentru Levski Sofia înainte de turul doi din Liga Campionilor Liga Campionilor
SPORT.RO
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Universitatea Craiova a primit o veste excelentă înaintea unui posibil duel cu Levski Sofia.

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La momentul redactării acestui material, oltenii joacă returul cu ML Vitebsk, iar scorul este 0-0 după primele 30 de minute. Meciul este LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Însă, echipa lui Filipe Coelho nu ar trebui să aibă probleme în privința calificării după victoria 4-1 din meciul tur.

Anunțul făcut de Levski Sofia

Echipa din Bulgaria a anunțat că nu va beneficia de sprijinul publicului pentru meciul din turul al doilea al preliminariilor Ligii Campionilor.

Astfel că, dacă Universitatea Craiova se va califica va avea un avantaj important în meciul care se va juca acasă la Levski Sofia.

„Prin decizia Comisiei de Apel a UEFA din 15 iulie 2026, clubul nostru este obligat să execute sancțiunea de un meci fără suporteri la următoarea deplasare din cupele europene.

Procedura disciplinară a fost deschisă de Comisia de Etică și Disciplină a UEFA în urma unui raport întocmit de un observator FARE, care a semnalat scandări ale fanilor la primul meci din turul 1 preliminar al UEFA Champions League, disputat pe 7 iulie 2026 la Banja Luka, în Bosnia și Herțegovina.

După contestația depusă de PFC Levski, UEFA a pus la dispoziția clubului înregistrarea video pe baza căreia a fost aplicată sancțiunea. Din imagini și sunet reiese că au existat mai multe scandări cu caracter etnic îndreptate împotriva galeriei gazdelor, ca reacție la provocările adresate suporterilor bulgari.

Clubul a depus o a doua contestație împotriva aplicării efective a sancțiunii. În cele din urmă, cazul a fost analizat de Comisia de Apel a UEFA, care a decis menținerea sancțiunilor.

În consecință, Levski nu doar că va juca următoarea deplasare europeană fără sprijinul propriilor suporteri, ci va trebui să achite și o amendă de 15.000 de euro. În plus, Comisia de Apel a impus o nouă sancțiune cu suspendare: încă un meci fără vânzare de bilete pentru suporteri în deplasare, precum și o nouă perioadă de probă de doi ani.

Clubul amintește că prima sancțiune a fost dictată după comportamentul rasist și/sau discriminatoriu al unei părți dintre suporterii prezenți la meciul cu AZ Alkmaar, în conformitate cu articolul 26(3) din Regulamentul Disciplinar al UEFA”, a transmis Levski Sofia, prin intermediul unui comunicat pe Facebook.

Levski Sofia, 4-0 cu Borac Banja Luka după 1-1 în tur

Campioana Bulgariei a surclasat echipa bosniacă FK Borac Banja Luka cu 4-0, la Sofia, după 1-1 în prima manşă.

Pentru Levski au înscris irlandezul Armstrong Oko-Flex (48), brazilianul Reinaldo (59, 65) şi columbianul Juan Perea (85). 

La Borac, mijlocaşul croat Ante Roguljic (ex-Universitatea Craiova) a jucat din minutul 83.

Universitatea a învins echipa belarusă ML Vitebsk cu 4-1, în prima manşă, iar miercuri (20:30) are loc manşa secundă, la Craiova.

Dacă va elimina campioana Belarus, Universitatea va juca pe 21 sau 22 iulie la Sofia, iar manşa secundă va avea loc pe 28 sau 29 iulie, la Craiova.

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