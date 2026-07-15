După cele cinci transferuri realizate în această vară, giuleștenii mai pregătesc încă trei mutări, iar două dintre ele sunt foarte aproape de a fi finalizate.

Anunțul a fost făcut de acționarul minoritar Victor Angelescu, care a dezvăluit că Daniel Pancu mai așteaptă un mijlocaș central, un atacant și un fundaș central.

Victor Angelescu: „Cu doi suntem destul de aproape”

Oficialul Rapidului a explicat că negocierile sunt într-un stadiu avansat și speră ca primele transferuri să fie încheiate în cursul săptămânii viitoare.

„Suntem în negocieri cu mai mulți jucători. Cu doi suntem destul de aproape, sperăm să definitivăm săptămâna viitoare. Suntem în discuții cu un mijlocaș central, număr 8, atacant și fundaș central. Toți sunt străini. Unii sunt pe bani, alții sunt împrumut”, a declarat Victor Angelescu, la Digi Sport.

„Da, suntem în negocieri cu mai mulți jucători, cu doi suntem aproape, suntem în negocieri și cu un atacant. Deocamdată un mijlocaș central, un atacant și un fundaș central. Un pic mai defensiv decât Christensen, un opt.

În mare, din ce știu Daniel (Pancu) va juca 4-3-3 sau 4-2-3-1. Dobre poate să joace și în dreapta și în stânga, în acest moment nu există negocieri avansate, e bine că e concurență pe posturi.

Omar rămâne sigur, Bogdan Ungureanu rămâne, din ce știu și Rareș Pop. Poate unul, doi jucători tineri să fie împrumutați.

Nu avem nici la Hazrollaj o negociere avansată, vom vedea. Nu avem cum să fim foarte fericiți de randamentul lui de până acum.

Da, se poate să vină jucători de la Genoa. Noi am avut în vizor doi jucători de la Genoa, unul Debenedetti, iar cu al doilea suntem în continuare în negocieri. Sunt din afara țării, sunt străini.

Nu o să întrerupem niciun contract, dar dacă mai vine un atacant este posibil să împrumutăm unul dintre ei. Negociem la unul sau doi jucători rezilierea contractelor”, a mai spus Angelescu.

Rapid a adus deja cinci jucători în această vară

Până acum, formația pregătită de Daniel Pancu i-a transferat pe Mohammed Kamara, Vladan Bubanja, Jason Kodor, Daniel Graovac și Ștefan Senciuc.

În cazul în care cele două transferuri aflate în fază avansată vor fi oficializate săptămâna viitoare, noii jucători nu vor putea debuta în prima etapă a noului sezon.

Rapid va începe noua ediție de SuperLigă luni, 20 iulie, pe teren propriu, împotriva celor de la Sepsi. Partida este programată de la ora 21:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.