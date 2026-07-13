Cu două zile înaintea partidei, în presa argentiniană a izbucnit un adevărat scandal după declarațiile fostului internațional englez Joe Cole, care a lansat un mesaj provocator la adresa lui Lionel Messi.

Joe Cole: „Îl vom trimite la culcare pe Messi”

Fostul mijlocaș al Angliei este convins că naționala „Celor Trei Lei” va ajunge în finală și consideră că viteza englezilor va face diferența în fața campioanei mondiale.

„Este pentru prima dată când Messi va juca împotriva Angliei? Ei bine, îl vom trimite la culcare. Da, sută la sută. O spun acum: Anglia va ajunge în finală. Avem mult prea multă viteză pentru punctele forte ale Argentinei și îi vom învinge”, a declarat Joe Cole.

Afirmațiile fostului internațional au fost preluate imediat de presa din Argentina, care consideră că mesajul ar putea reprezenta o sursă suplimentară de motivație pentru Lionel Messi și colegii săi.

Publicația Clarin a scris că declarația lui Cole „ar putea deveni una dintre cele mai memorabile sau cele mai ridicole ale turneului”, în funcție de rezultatul semifinalei, în timp ce TyC Sports a remarcat că englezul l-a elogiat de-a lungul timpului pe Messi și l-a plasat de multe ori deasupra lui Cristiano Ronaldo.

Câștigătoarea duelului dintre Anglia și Argentina va juca în finala Campionatului Mondial împotriva învingătoarei din semifinala Franța - Spania, programată marți, 14 iulie.